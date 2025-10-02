Într-un discurs ținut joi seara, 2 octombrie, la Soci, în cadrul sesiunii plenare a Clubului Valdai, președintele rus Vladimir Putin i-a luat, indirect, apărarea lui Călin Georgescu, comentând anularea alegerilor prezidențiale din România de anul trecut, informează Tass.

Culmea, reacția lui Putin a venit la scurt timp după ce președintele României, Nicușor Dan, a prezentat la summit-ul UE de la Copenhaga, un raport despre anularea alegerilor prezidențiale din România, în 2024.

Autoritățile din unele țări încearcă să „interzică” oponenții politici care inspiră o mai mare încredere în rândul cetățenilor, dar acest lucru nu funcționează, a declarat președintele rus Vladimir Putin la sesiunea plenară a Clubului Valdai.

„În unele țări, se încearcă interzicerea oponenților politici, care deja câștigă o mai mare legitimitate și încredere în rândul alegătorilor. Știm, am trecut prin asta”, a spus Putin. „Dar nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează.”

Cercetările sociologice din țările europene arată o respingere tot mai mare a ambițiilor exorbitante ale elitelor lor politice, a remarcat președintele.

„Establishmentul nu este dispus să cedeze puterea, recurgând la înșelăciunea pură a propriilor cetățeni, escaladând situația pe plan extern, recurgând la orice fel de trucuri în propriile țări – din ce în ce mai mult la marginea legii, dacă nu chiar dincolo de aceasta. Dar transformarea la nesfârșit a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa”, a subliniat liderul rus. El a adăugat că procese similare sunt observate în multe țări.

După cum a remarcat Putin, voința cetățenilor lor este simplă: „Liderii țărilor lor să se ocupe de problemele cetățenilor lor, să aibă grijă de siguranța și calitatea vieții lor și să nu alerge după himere”, explică Tass, agenția de presă oficială a Rusiei.

Ads