Președintele american Donald Trump, care și-a exprimat în repetate rânduri dezamăgirea față de Vladimir Putin cu privire la războiul în desfășurare din Ucraina, a decis să nu-l felicite pe omologul său rus cu ocazia zilei sale de naștere.

Întrebat de reporteri dacă a primit un mesaj de la șeful Casei Albe, secretarul de presă al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat miercuri, 15 octombrie: „Nu, nu am primit”. Putin și-a sărbătorit ziua de naștere în urmă cu mai bine de o săptămână, pe 7 octombrie. A împlinit 73 de ani, scrie Moscow Times.

Potrivit agențiilor de știri de stat ruse, anul acesta Putin a primit un număr record de felicitări din partea liderilor străini - 19 - de la începutul războiului.

Printre cei care l-au felicitat s-au numărat: președintele chinez Xi Jinping, liderul nord-coreean Kim Jong-un, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, prim-ministrul armean Nikol Pashinyan, prim-ministrul indian Narendra Modi, președinții Serdar Berdimuhamedov din Turkmenistan, Alexander Lukașenko din Belarus, Sadyr Japarov din Kârgâzstan, președintele azer Ilham Aliyev, președintele Tadjikistanului Emomali Rahmon, președintele Kazahstanului Kassym-Jomart Tokayev, președintele Uzbekistanului Shavkat Mirziyoyev, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și liderul Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Putin a primit, de asemenea, felicitări din partea președinților Venezuelei Nicolas Maduro, Luis Arce din Bolivia, președintelui cubanez Miguel Diaz-Canel și regelui Hamad bin Isa Al Khalifa din Bahrain.

Comparativ cu 2024, Modi, Netanyahu, Maduro și Al Nahyan s-au alăturat felicitărilor, a menționat Agenția. Cu toate acestea, președintele RCA nu l-a felicitat pe președintele rus în acest an, spre deosebire de anul trecut.

Kremlinul, la rândul său, a declarat că „peste 40 de lideri străini” i-au trimis telegrame de felicitare lui Putin, dar nu a specificat cine se afla pe listă dincolo de cei numiți de agențiile statului.

Publicațiile RIA Novosti și TASS au menționat felicitările lui Badr Gunba și Alan Gagloev, liderii Abhaziei și Osetiei de Sud parțial recunoscute; Milorad Dodik, liderul Republicii Srpska, parte a Bosniei și Herțegovinei; Eugenia Gutsul, șefa Găgăuziei, care a fost condamnată la șapte ani de închisoare; și fostul președinte moldovean Igor Dodon.

Absența unui mesaj de felicitare din partea lui Trump ar putea indica faptul că relația Casei Albe cu Putin este mai proastă decât o prezintă Kremlinul. Pe 14 octombrie, însuși Trump, pentru a opta oară în trei luni, și-a exprimat dezamăgirea față de Putin. El a menționat că „a avut o relație foarte bună” cu președintele rus. „Trebuie să pună capăt acestui război”, a subliniat președintele SUA.

