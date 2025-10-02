Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: "Ne pregătim pentru a descuraja ideile lui Putin, sau ale altuia ca el". Cum explică decizia pilotului român de a nu trage în drona rusească

Ionuț Moșteanu, ministrul român al Apărării Naționale, consideră că, chiar dacă perioada în care Rusia este condusă de Vladimir Putin se va termina în curând, nu se știe cine va fi succesorul lui Putin la Kremlin și ce idei politico-militare va avea viitorul lider.

"Putin are o vârstă, dar nu știm cine va veni după el. Noi ne pregătim pentru a descuraja ideile lui Putin sau ale altuia ca el", a explicat ministrul Moșteanu, în seara de 2 octombrie 2025, într-o emisiune la postul Digi 24.

Pe de altă parte, ministrul român a respins ideea că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar reprezenta un pericol real pentru o țară NATO. "Are niște probleme acasă la el și cu industria. Nu are forța să atace NATO", a spus ministrul Moșteanu.

Ministrul român al Apărării a fost rugat de moderator să explice de ce Armata Română n-a doborât drona rusească intrată ilegal în spațiul aerian național. Ministrul a reiterat ideea că, potrivit aprobării pe care el a dat-o în data de 4 iulie 2025, decizia de a deschide sau nu focul asupra aeronavei îi revine comandantului militar al operațiunii.

"A fost decizia comandantului militar. Pilotul a avut aprobată doborârea, dar de la aprobat până la a o putea da jos e un pic de distanță. Tragi de sus, cu avionul în drone. Trebuie să fii sigur că o prinzi, că nu se întâmplă altceva", a explicat ministrul Apărării.

Moderatorul l-a întrebat pe ministru dacă, în cazul în care o dronă rusească vine din nou deasupra României, ea va fi doborâtă. "Sper", a răspuns ministrul Ionuț Moșteanu.

