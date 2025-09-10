Putin nu-i chiar așa de dur. A cerut păpuși Labubu în camera de hotel din China. Amănunte din culisele vizitei la Beijing a președintelui rus VIDEO

Vladimir Putin, președintele Rusiei FOTO X/@Empire1000x

Un videoclip recent publicat a oferit o imagine rară a șederii președintelui rus Vladimir Putin în China săptămâna trecută, după ce un jurnalist din presa de stat rusă a postat filmarea pe canalul său de Telegram.

Contrar imaginii sale publice de dur, reședința liderului rus din Beijing a fost decorată cu figurine chinezești colorate, scrie South China Morning Post.

Videoclipurile postate luni, 8 septembrie, de Pavel Zarubin au arătat păpuși îmbrăcate în costume de operă chinezească, statui de lei dansând chinezești și figurine panda în stilul păpușilor rusești de cuibărit. Zarubin este angajat la Compania de Televiziune și Radiodifuziune de Stat a Rusiei.

Putin a fost în China timp de patru zile săptămâna trecută pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin și la parada militară a Chinei de la Beijing pentru a marca sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, o călătorie pe care Kremlinul a descris-o anterior ca fiind „complet fără precedent”.

Au existat speculații că Putin și-a adus nepoata, despre care se spune că vorbește fluent mandarină, în călătorie. Cu toate acestea, nu au apărut fotografii sau înregistrări video care să confirme acest lucru.

Imaginile postate de Zarubin l-au arătat și pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, întrebând despre jucăria de pluș chinezească extrem de populară, Labubu, după ce ministrul Agriculturii, Oksana Lut, a luat una dintre păpuși pentru a o privi mai de aproape în timp ce oficialii vizitau camera lui Putin.

Potrivit jurnaliștilor chinezi, păpușile Labubu ar fi fost cerute de Putin pentru nepoata sa, vorbitoare de mandarină.

"Putin este gata să invadeze şi alte ţări", avertizează din Finlanda președintele Poloniei, Karol Nawrocki
"Putin este gata să invadeze şi alte ţări", avertizează din Finlanda președintele Poloniei, Karol Nawrocki
Karol Nawrocki, noul președinte polonez, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marți, 9 septembrie, într-o conferință de presă comună cu omologul său finlandez Alexander Stubb că cele...
AUR cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin programul SAFE al UE pentru că dobânda este necunoscută. "Se va adăuga la datoria externă a României"
AUR cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin programul SAFE al UE pentru că dobânda este necunoscută. "Se va adăuga la datoria externă a României"
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a cerut miercuri, 10 septembrie, Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinate...
