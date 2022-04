Fotografia lui Putin "scăpată" fără editare. Ce potențială problemă medicală relevă cadrul care-l surprinde din lateral pe liderul rus

O publicație din Rusia a analizat în detaliu cea mai recentă apariție în public a lui Vladimir Putin, cu prilejul înmormântării politicianului extremist Vladimir Jirinovski.

Analiza a relevat că canalele de propagandă ale Moscovei n-au publicat imagini care să-l surprindă pe Putin din față, ba chiar există o fotografie publicată de agenția de presă Tass în care liderul de la Kremlin apare cu spatele.

În a doua imagine care-l înfățișează pe Putin la funeralii, președintele rus este surprins din lateral și i se poate observa gușa proeminentă. Acest detaliu nu apare în restul fotografiilor publicate propagandistic în ultimele zile, fiind cel mai probabil decupat cu programe de editare foto.

Alte imagini cu Putin apar într-un film publicat de Nexta:

#Putin also attended the funeral of far-right politician Vladimir #Zhirinovsky. pic.twitter.com/Cf78lAbi1b