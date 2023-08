Un profesor de la Harvard dezvăluie strategia președintelui rus: Putin este gata să treacă la planul B

Războiul provocat de Vladimir Putin în Ucraina acum mai mult de 17 luni nu și-a atins obiectivele inițiale ale Rusiei, iar finalul conflictului rămâne unul neclar. Acum, un profesor de la Universitatea Harvard susține că Putin este pregătit să treacă la planul B al Rusiei, conform noii situații de pe câmpul de luptă.

Profesorul Serhii Plokhy, de origine ucraineană, dar și cu cetățenie americană, în vârstă de 66 de ani, a scris mai multe cărți despre istoria țării sale, devenind o celebritate internațională, potrivit Yahoo News.

Când Vladimir Putin a luat decizia de a invada Ucraina în februarie 2022, a marcat sfârșitul sângeros al reglementării europene de securitate de după Al Doilea Război Mondial. A costat mii de vieți și a stimulat cea mai mare mișcare de oameni din Europa – fie în interiorul Ucrainei, fie fugind cu totul din țară – din 1945.

Pentru Serhii Plokhy, profesor de istorie ucraineană la Universitatea Harvard, invazia lui Putin și politicile din ce în ce mai autoritare, naționaliste și represive ale statului rus la domiciliu ridică paralele evidente cu monstrul istoric al secolului XX: Germania nazistă.

Cărțile sale despre istoria Ucrainei zboară de pe rafturi în timp ce un public intern și internațional caută să înțeleagă istoria și cultura țării în centrul ciocnirii. Scrierile sale, inclusiv The Last Empire: The Final Days of the Soviet Union (2014), The Gates of Europe (2015) și Chernobyl: The History of a Nuclear Catastrophe (2018) prezintă cititorilor o istorie care este rareori predată în Vest și explica trecutul complex și dificil al regiunii.

„Cele două țări, Germania și Uniunea Sovietică, au pierdut războiul”, a spus istoricul. „În cazul Germaniei, acesta a fost Primul Război Mondial, în cazul Uniunii Sovietice, acesta a fost Războiul Rece și au de-a face cu problema așa-numitei „națiuni divizate”.

Germanii erau obsedați să aducă împreună [vorbitorii de germană] la granițele unei singure Germanii mari. Rusia lui Putin [a devenit] obsedată de anexarea teritoriului [ucrainean] și de aducerea Crimeei „înapoi acasă”. Așadar, paralelele dintre anexarea Crimeei și Anschluss-ul Austriei [1938] sunt foarte evidente.”

„Rusia lui Vladimir Putin nu este Uniunea Sovietică a lui Mihail Gorbaciov sau chiar a lui Leonid Brejnev. Era o putere mult mai agresivă, revizionistă, mult mai mult decât Uniunea Sovietică. Dar germanii au continuat practic pe vechea pistă. În [2008] invazia rusă a Georgiei, răspunsul german a fost: „Să construim Nord Stream 1”. [2014] Anexarea Crimeei de către Rusia, începutul războiului în Ucraina? Să construim Nord Stream 2!”

Vinovate de înțelegerea greșită a noii Rusii, apatia și setea de resurse naturale a țărilor occidentale au avut consecințe groaznice. „Ideea a fost: „OK, vom implica rușii în comerț și cumva ei [vor] fi mai puțin predispuși la război”. În realitate, ceea ce se întâmpla, Europa, Vechea Europă, și parțial noua Europă – în schimbul gazului rusesc – trimitea din ce în ce mai mulți bani Rusiei, făcând cu adevărat posibilă reînarmarea lui Putin și contribuind în acest fel la acest război.”

„Putin crede în lucrurile pe care le spune, cel puțin în unele lucruri de bază despre inexistența Ucrainei ca națiune. Dar este și destul de flexibil, poate oportunist. Scopul său general este să preia controlul asupra întregii Ucraine, construirea unui bloc puternic de țări eurasiatice, dar dacă acest lucru nu funcționează, el este pregătit să meargă pe planul B, iar planul B – atât în 2014, cât și în 2022 – a fost doar să mențină controlul teritoriilor, pe care le consideră a fi rusești din punct de vedere istoric și poate merge între aceste două modele înainte și înapoi”, a spus profesorul de la Harvard.