Netanyahu îl lasă pe Putin fără rachete iraniene. Prietenia cu ayatolahii și Hamas îl costă scump pe liderul de la Kremlin

Atacuri israeliene din Iran de pe 26 octombrie ar putea lăsa Rusia fără rachetele pe care le cumpără de la iranieni. La ordinul lui Netanyahu, aviația israeliană a distrus cel puțin 12 instalații care produceau combustibil pentru rachetele balistice iraniene, a scris publicația americană Axios. Regimul de la Teheran nu era tehnologia necesară ca să le repare, așa că producția ar putea fi oprită un an de zile.

Benjamin Netanyahu a anunțat, la o zi după atacuri, că aviația israeliană și-a îndeplinit toate obiectivele, fără să înregistreze pierderi. Au fost lovite doar obiective militare din Iran, ca parte a operațiunii botezate „Zilele Pocăinței”, răzbunarea pentru atacul iranian cu rachete balistice de pe 1 octombrie.

Regimul de la Teheran a încercat să minimizeze amploarea pagubelor provocate de rachetele israeliene dar, între timp, rezultatele atacurilor aeriene au devenit mai clare. Cele 100 de avioane israeliene, inclusiv F-35, care au luat parte la misiune au distrus mai multe baterii de sisteme antiaeriene rusești S-300, plus radare din Siria și Irak, folosite de Iran. Aceste sisteme protejau unele dintre cele mai importante obiective militare iraniene, care sunt acum mai vulnerabile ca niciodată, a scris Axios.

Pagubele pe care Iranul le va simți imediat sunt cele 12 fabrici de combustibil pentru rachete balistice, scoase din uz din ordinul lui Benjamin Netanyahu. Regimul de la Teheran nu are tehnologia necesară ca să le repare, așa că producția de rachete balistice va fi oprită cel puțin un an, estimează surse de la Washington, citat de Axios. Regimul de la Teheran rămâne cu rachete pe care le are în depozite, dar dacă nu poate fabrica altele noi, nu își va putea ajuta aliații și partenerii.

Hezbollah din Liban, rebelii Houthi din Yemen și Rusia lui Vladimir Putin ar putea rămâne astfel fără rachetele venite din Iran. Armata rusă a primit primul lot de rachete Fath-360 cu rază scurtă de acțiune în septembrie, au anunțat SUA și UE. Consiliul European a impus deja noi sancțiuni regimului de la Teheran, dar noi livrări ar fi în curs de pregătire. Până acum, asemenea proiectile iraniene nu și-au făcut apariția în luptele din Ucraina.

Benjamin Netanyahu a încercat să rămână neutru în războiul din Ucraina, în ciuda presiunilor venite de la Volodimir Zelenski. Dar parteneriatul Rusiei cu Iran, plus susținerea pe care Moscova a oferit-o Hamas și Hezbollah, au făcut guvernul israelian să își schimbe discret părerea și să ofere ceva ajutor Ucrainei.

