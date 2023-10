Mutare surpriză a lui Putin: Documente secrete dezvăluite la Londra arată intenția ascunsă a Rusiei

Documente secrete din Rusia scurse în Marea Britanie, arată intențiile ascunse ale lui Vladimir Putin legate de invazia din Ucraina, susțin Serviciile de Informații de la Londra.

Astfel, liderul de la Kremlin pare hotărât să pregătească Rusia pentru un război de lungă durată, intenționând să sporească cu 30% cheltuielile militare pentru 2024, la uriașa sumă de 10,8 trilioane de ruble (109 miliarde de dolari).

Putin nu va „face concesii”, deoarece Rusia pare să se fie gata pentru „mulți ani suplimentari” de război în Ucraina, spune un expert în afaceri internaționale, potrivit Business Insider.

Rusia intenționează să-și mărească dramatic cheltuielile pentru apărare, sugerând că se pregătește ca războiul din Ucraina să continue ani de zile, a anunțat ministerul Apărării din Marea Britanie într-o actualizare de informații.

Documentul care îl zdruncină pe Putin: Lovitură primită de Serviciile Secrete din Rusia, dezvăluiri fără precedent

Moscova plănuiește să-și majoreze cheltuielile pentru apărare cu până la aproximativ 30% din cheltuielile publice totale în 2024, sugerează documentele „aparent scurse” de Ministerul de Finanțe al Rusiei.

Bugetul propus de 10,8 trilioane de ruble marchează o creștere de 68% față de 2023 și ar totaliza aproximativ 6% din PIB-ul țării, a spus ministerul Apărării, adăugând că mișcarea ar fi probabil „în detrimentul economiei mai largi”.

Măsura face ecoul comentariilor recente făcute de ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, care a spus că există un plan de creștere a furnizării de arme moderne către armată până în 2025.

„Continuăm să creștem puterea de luptă a forțelor armate, inclusiv prin aprovizionarea cu arme moderne și îmbunătățirea pregătirii trupelor, ținând cont de experiența unei operațiuni militare speciale”, a spus Șoigu, potrivit agenției de presă ruse Interfax.

NASA uimită de imaginile filmate în premieră pe Marte: Ceva fugea cu 20 de km/oră pe planeta roșie VIDEO

Nina Hrușciova, profesor de Afaceri Internaționale la The New School din New York City, a declarat pentru BBC că Putin "nu va renunța. Nu va ezita, nu va clipi, nu va face concesii".

Ea a spus că președintele rus „așteaptă” în speranța că sprijinul occidental pentru Ucrainei va slăbi. SUA și alți aliați occidentali au sprijinit Ucraina pe tot parcursul conflictului, trimițând ajutoare și arme esențiale.

Cu toate acestea, un număr de politicieni din SUA, în special din partea partidului republican, au fost din ce în ce mai critici cu privire la valoarea cheltuielilor pentru Ucraina.

Michael McFaul, fostul ambasador al SUA în Rusia sub președintele Barack Obama, a declarat în august că probabil că președintele rus Vladimir Putin așteaptă timpul de după alegerile americane.

„Evident, Putin așteaptă rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA din 2024”, a spus el. „Dacă Trump este reales, Putin are motive să creadă că ar putea ajunge la un acord mult mai bun cu Ucraina”.

