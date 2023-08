Putin pregătește Rusia pentru războiul etern. Un jurnalist rus dezvăluie: ”Moartea este mai importantă decât viața”

Un jurnalist american, Roger Cohen, care a călătorit în Rusia a dezvăluit într-un amplu reportaj din The New York Times ce gândesc oamenii de rând despre invazia Moscovei din Ucraina și cum pregătește Vladimir Putin țara pentru ”războiul etern”. În plus, el a constatat că în prezent ”moartea este mai importantă decât viața” pentru statul rus, aspect prezentat de Dmitri Muratov, ziarist la Novaya Gazeta și laureat al premiului Nobel pentru Pace.

Oamenii sunt bulversați în Rusia de războiul lui Putin, iar unii dintre eu cred ”că oamenii mor acolo, în Ucraina, degeaba”. Rusia a devenit ”un turn al tăcerii”, într-o țară ”în care adevărul este acum considerat o crimă”, potrivit The New York Times.

Pe malul estic al lacului Baikal, Yulia Rolikova, 35 de ani, conduce un han care funcționează ca o tabără de vară pentru copii. Ea se află la aproximativ 5.600 de kilometri de front, dar războiul reverberează în familia ei și în capul ei.

Mutarea majoră a Ucrainei ce slăbește Rusia: Pericol pentru Putin de a pierde, după apariția unui nou lider global

Ads

„Fostul meu soț a vrut să se ducă să lupte – a susținut că era de datoria lui”, a spus ea. „Am spus: „Nu, ai o fiică de 8 ani și este o datorie mult mai importantă să fii tată pentru ea”. „Oamenii mor acolo, în Ucraina, degeaba”, a spus ea.

În sfârșit, bărbatul a înțeles și a rămas, mi-a spus ea, cu o privire care spunea: ”A mea este doar o altă viață obișnuită a rușilor de rând. Adică viața unei mame singure într-o țară cu una dintre cele mai mari rate de divorțuri din lume, o națiune scufundată într-un război insolubil, luptă cu un stat vecin pe care președintele Vladimir Putin l-a considerat o ficțiune, unde zeci de milioane de ruși, ca și ea, au legături de familie, cultură și istorie”.

Pe de altă parte, la Moscova trăiește Dmitri Muratov, jurnalist la fosta publicație Novaia Gazeta și laureat al premiului Nobel, închisă de Putin. Acolo lucra Anna Politkovskaya, ucisă de regimul Putin în 2006 pentru că a raportat despre abuzurile rusești ale drepturilor omului în Cecenia.

Ads

Muratov, în vârstă de 61 de ani, stă într-un birou care prezintă o fotografie a lui Mihail Gorbaciov, liderul insultat acum de mulți ruși, care au respins comunismul în favoarea libertății de exprimare, a liberei întreprinderi și a granițelor deschise.

Rusia domină lumea într-un domeniu crucial: SUA, vulnerabilitate strategică în fața Moscovei și nu pot face nimic

Putin i-a cumpărat pe Schroder și Fillon

Restructurarea și deschiderea sa - perestroika și glasnost - de la sfârșitul anilor 1980 au dus la dezmembrarea Uniunii Sovietice și, în mod pașnic și trecător, a adus împreună în libertate o Europă divizată.

„A fost foarte atent cu lucrurile vii”, spune Muratov. "A fost fermier. A prețuit viața. Acum, în statul nostru, moartea este mai importantă decât viața."

Ultimele 17 luni au semănat cu un marș funerar. Guvernul a închis Novaya Gazeta, împreună cu majoritatea presei independente, la scurt timp după începutul războiului. O ramură a ziarului, Novaya Gazeta Europe, publică acum la Riga, Letonia. Muratov a rămas în Rusia, o țară „în care adevărul este acum o crimă”, așa cum a spus el.

Ads

„Suntem societatea sufocată”, spune Muratov. „Rusia a devenit un turn al tăcerii”. Nimeni, argumentează el, nu știe ce crede țara cu adevărat. Tot ce se știe este că generația mai în vârstă crede în Putin cu o pasiune religioasă. Cât despre tineri, până la 1 milion dintre cei mai buni și cei mai străluciți au plecat în străinătate de la începutul războiului.

Un profesor de la Moscova dezvăluie: De ce 70% dintre ruși nu pot fugi de război și imperiul lui Putin este pe moarte

Ziaristul american l-a întrebat pe Muratrov ce l-a determinat pe Putrin la invazia nesăbuită din Ucraina. „A dezvoltat un dispreț total pentru Occident”, a spus Muratov. „Toți acești lideri și politicieni veneau la Moscova și mergeau la mormântul lui Politkovskaya dimineața și vorbeau despre drepturile omului cu reprezentanții societății civile, apoi mergeau să-l vadă pe Putin și semnau acorduri pentru petrol și gaze”.

Ads

„După ce au părăsit mandatul”, a spus el, „domnul Putin i-a cumpărat – fostul cancelar german Gerhard Schroder, fostul prim-ministru francez Francois Fillon – toți au fost fericiți să ia banii lui Putin. Așa că, a încheiat toată această discuție occidentală despre valori, era un gunoi.”

Putin, în viziunea lui Muratov, a ajuns și la o altă concluzie: puterile occidentale au exploatat o perioadă de slăbiciune a Rusiei post-sovietice pentru a submina gloria Armatei Roșii care își făcuse drum spre Berlinul lui Adolf Hitler în 1945.

„Așadar, Putin a decis să câștige cel de-al Doilea Război Mondial deja încheiat”, a spus Muratov. „A hotărât să protejeze rezultatul acelui război. De aceea ni se spune că ne luptăm cu naziștii și fasciștii”.