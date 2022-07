Viziunea apocaliptică a lui Putin: ”Miliardul de aur” care vrea să controleze Rusia

Vladimir Putin a implementat teoria ”miliardului de aur” în Rusia pentru a susține că izolarea țării după invadarea Ucrainei nu a fost din cauza acținiunilor sale, ci datorită unei conspirații mondiale împotriva Moscovei.

Vorbind săptămâna aceasta la Moscova, Putin a declarat că ”modelul de dominație totală a așa-zisului miliard de aur (referire la miliardul de oameni care trăiesc în țările occidentale - n.a.) este nedrept. De ce ar trebui ca acest miliard de aur din întreaga populație de pe glob să domine asupra tuturor și să-și impună propriile reguli de comportament?”, potrivit The Washington Post.

Miliardul de aur ”împarte lumea în oameni de clasa întâi și de clasa a doua și, prin urmare, este în esență unul rasist și neocolonial”, a continuat Putin, adăugând că ”ideologia globalistă și pseudo-liberală devine din ce în ce mai mult asemănătoare totalitarismului și frânează efortul creativ și creația istorică liberă”.

Aluziile vagi ale lui Vladimir Putin la ”miliardul de aur” din ultimele luni ascund o istorie mult mai conspirativă. Expresia ”miliardul de aur” provine dintr-o carte apocaliptică publicată în 1990, exact când era sovietică s-a oprit brusc.

Intitulată ”Complotul guvernului mondial: Rusia și miliardul de aur” (”The Plot of World Government: Russia and the Golden Billion”), cartea a fost scrisă de un autor rus pe nume Anatoly Tsikunov, sub pseudonimul A. Kuzmich.

Tsikunov a descris o conspirație de la sfârșitul timpurilor împotriva Rusiei, în care elita occidentală bogată realizând că schimbarea ecologică și dezastrul global vor duce la o competiție suplimetară pentru resursele lumii, făcând în cele din urmă lumea de nelocuit pentru toți, cu excepția unui miliard dintre ei.

Politica imperială a lui Putin

Această elită occidentală realizează că Rusia, cu resursele sale naturale, cu o populație imensă și o locație nordică, trebuie să fie adusă sub controlul ei prin orice mijloace necesare propriei sale supraviețuiri.

Când Putin vorbește despre un miliard de aur, îl folosește pentru a lega exploatarea recentă occidentală a Africii și a Asiei cu reacția la conflictul din Ucraina. ”Desigur, acest miliard de aur a devenit aur dintr-un motiv. A realizat multe. Dar nu doar că a luat astfel de poziții datorită unor idei implementate, ci și-a căpătat pozițiile, în mare măsură, jefuind alte popoare: în Africa și Asia”.

Dar contradicția din logica lui Putin ar putea submina povestea lui. O altă poveste despre colonialism și dominație se desfășoară acum în Ucraina, despre care Putin a sugerat că este pământ rusesc.

„Războiul i-a permis lui Putin să revină în prim-planul politicii ruse ca responsabil de neînlocuit”, a scris săptămâna aceasta istoricul Yakov Feygin. Poate acest stil de politică imperială, de mare om, să coexiste cu fricile apocaliptice și anticoloniale ale miliardului de aur? Deocamdată, Kremlinul așa speră.

