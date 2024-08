Un general american aruncă bomba: Dezvăluie cum Putin l-a manipulat pe Trump ca pe o păpușă

Herbert Raymond McMaster, fostul consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, aruncă bomba în viitoarea sa carte ”At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House”. Generalul în retragere dezvăluie cum Putin l-a manipulat pe fostul președinte al SUA, ca pe o păpușă.

Donald Trump a fost o țintă ușoară pentru președintele rus Vladimir Putin, potrivit fostului consilier pentru securitate națională al lui Trump, din perioada 2017-2018. H.R. McMaster scrie în cartea sa viitoare, ”At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House” (”În război cu noi înșine: Turul meu de serviciu la Casa Albă a lui Trump), ce va fi lansată pe 27 august 2024, că Putin s-a folosit de „ego-ul și nesiguranța” lui Trump pentru a-l influența, în postura de președinte, potrivit New Republic.

Trump l-a lăudat pe Putin pe parcursul mandatului său prezidențial, a respins criticile din partea personalului său la adresa autocratului rus și, ca urmare, l-ar fi concediat pe McMaster în 2018. Generalul american în retragere a vorbit în carte despre apărările incomprehensibile ale lui Trump față de Putin.

„După mai mult de un an în această funcție, nu pot înțelege influența lui Putin asupra lui Trump”, își amintește McMaster că i-a spus soției sale Katie în 2018, după vestea că agenții lui Putin au otrăvit un disident rus în Regatul Unit, Serghei Skripal, împreună cu fiica sa.

După tentativa de asasinat, în timp ce alți lideri mondiali încercau să dea un răspuns ferm lui Putin, Trump a fost deosebit de mulțumit de un articol din New York Post intitulat „Putin îl laudă pe Trump, pândește politica americană”, scriind un mesaj prietenos către președintele rus și cerându-i lui McMaster „să îi trimită decupajul lui Putin”.

„Eram sigur că Putin va folosi decupajul adnotat al lui Trump pentru a-l face de râs și a oferi acoperire pentru atac”, a scris McMaster în carte, adăugând că a predat nota unui birou de la Casa Albă care se ocupă de comunicările președintelui.

„Mai târziu, pe măsură ce s-au acumulat dovezi că Kremlinul și, foarte probabil, Putin însuși au ordonat atacul cu agent neurotoxic asupra lui Skripal, le-am spus să nu o trimită”, a scris McMaster.

McMaster a scris că „Putin, un fost spion KGB nemilos, s-a jucat cu ego-ul și nesiguranța lui Trump prin lingușire”, încercând să creeze o prăpastie între Trump și angajații săi care doreau o poziție mai dură față de Rusia.

„Putin l-a descris pe Trump drept ”o persoană foarte remarcabilă, talentată, fără nicio îndoială”, iar Trump și-a dezvăluit vulnerabilitatea în fața acestei abordări, afinitatea sa pentru oamenii puternici și convingerea că doar el ar putea stabili o relație bună cu Putin”, a scris McMaster.

„Faptul că majoritatea experților în politică externă de la Washington au pledat pentru o abordare dură față de Kremlin nu părea decât să îl determine pe președinte să adopte abordarea opusă”.

Mulți dintre generalii și oficialii din domeniul securității naționale care au servit sub Trump s-au certat cu candidatul republican actual la președinție. Fostul său șef de cabinet, generalul John Kelly, a declarat că Trump l-a lăudat pe Adolf Hitler și a făcut comentarii denigratoare despre veterani, numindu-i fraieri și ratați.

Un alt fost consilier pentru securitate națională, John Bolton, a declarat că Trump „nu poate face diferența între ceea ce este adevărat și ceea ce este fals”. Dacă Trump este ales din nou, este aproape garantat că va pune în pericol siguranța și securitatea Americii, susțin analiștii.

