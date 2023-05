Putin susține că Ucraina nu a existat în istorie: ”Nu este o țară reală, iată documentul”, dar a omis ceva VIDEO

Președintele Vladimir Putin și șeful Curții Constituționale a Rusiei, Valeri Zorkin, au susținut într-o întâlnire avută la Kremlin că dețin dovada că Ucraina nu a existat în istorie și țara nu este una reală, ci doar o ficțiune. Cei doi au analizat cu atenție o hartă realizată de un cartograf din secolul al XVII-lea pentru regele Franței Ludovic al XIV-lea, pentru a susține teza discreditată conform căreia Ucraina nu este un stat real, o afirmație pe care Putin a folosit-o pentru a justifica invazia neprovocată a Rusiei.

Dar, chiar și în termenii tezei lui Putin, a existat o problemă: documentul vechi de 400 de ani marchează clar o parte din teritoriu ca fiind „Ucraina”, o zonă de lângă Kiev, potrivit Business Insider.

Kremlinul a publicat un videoclip al întâlnirii, în care Putin și Zorkin susțin harta ca dovadă că o națiune ucraineană este o ficțiune istorică.

Harta pe care Putin a inspectat-o pare a fi o copie a uneia realizate în 1674 de cartograful francez Hubert Jaillot, care arată părți din Europa de Est și Asia, cu orașe și teritorii marcate.

Putin a profitat de hartă pentru a susține unul dintre argumentele de bază pe care le-a susținut în sprijinul invaziei neprovocate de către Rusia a Ucrainei - că nu este o țară reală și, prin urmare, ar trebui încorporată în Rusia.

"Guvernul sovietic a creat Ucraina sovietică. Acest lucru este bine cunoscut de toată lumea. Până atunci, nu a existat niciodată nicio Ucraina în istoria umanității", a spus Putin.

De fapt, pe hartă este arătată clar Ucraina. Mai jos apare o versiune mărită a secțiunii evidențiate cu acest nume.

Textul se traduce prin „Ucraina sau pământul cosacilor” și se află lângă râul Nipro care străbate Ucraina actuală. Capitala Kiev, scrisă Kiow pe hartă, este și ea vizibilă în apropiere.

Pe atunci, ceea ce urma să devină Rusia era cunoscut în anumite părți ale Europei drept Marele Ducat al Moscoviei, în timp ce nobilii polonezi conduceau mari părți din ceea ce este acum Ucraina.

Într-o teză publicată chiar înainte de invazia din 2022, Putin a susținut că ucrainenii și rușii sunt „un singur popor” care au fost divizați de puteri străine ostile, încadrând invazia sa ca un mijloc de a-i reuni.

Istoricul Bjorn Alexander Düben, scriind pentru London School of Economics, a spus că în secolul al XVII-lea, când a fost realizată harta, Ucraina avea o cultură și o limbă distincte de Rusia, iar triburile de cazaci au apărut, iar ei și-au afirmat independența față de conducătorii polonezi și Moscova.

În 1790, Imperiul Rus a absorbit o mare parte din ceea ce este acum Ucraina. Ucraina a devenit pentru scurt timp independentă după revoluția rusă din 1917, dar a fost în curând absorbită de Uniunea Sovietică.

Abia după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991, Ucraina a devenit din nou o națiune independentă, o dezvoltare pe care Rusia a acceptat-o la acea vreme. Dar „entitățile politice de facto ucrainene care se luptă pentru autonomia sau independența lor existau cu mult înainte de aceasta”, a scris Düben.

