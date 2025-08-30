Dronă ucraineană, prăbușită lângă ”palatul lui Putin” de la Marea Neagră. Sute de pompieri se luptă cu flăcările de joi

Pompieri ruşi continuau să lupte sâmbătă, 30 august, împotriva unui incendiu, cauzat de fragmente de dronă ucraineană, în cursul acestei săptămâni, în apropierea ”palatului” lui Vladimir Putin la Marea Neagră, relatează AFP.

Autorităţile din Krasnodar, în sudul Rusiei, au anunţat joi că, în urma căderii unei drone, a izbucnit un incendiu într-o ”zonă forestieră”, în apropiere de oraşul Ghelendjik.

În această zonă se află o reşedinţă de lux supranumită ”Palatul lui Putin”, cu care liderul de la Kremlin neagă orice legătură.

Ministerul Situaţiilor de urgenţă anunţă sâmbătă că peste 400 de pompieri continuau să lupte împotriva incendiului de la Ghelendjik.

Înregistrări video publicate vineri de această sursă surprind flăcări care devorează arbori, pământ acopetit de cenuşă şi un elicopter care transportă apă.

Nimic nu arată, pentru moment, că incendiul ameninţă în mod direct ”Palatul lui Putin”, pe care autorităţile ruse nu l-au menţionat nicodată în diverse comunicate oficiale.

Opozantul defunct Aleksei Navalnîi, mort în închisoare în circumstanţe tulburi, a publicat în 2021 o anchetă prin care-l acuza pe Vladimir Putin de faptul că este proprietarul acestui domeniu uriaş, situat într-o zonă turistică la malul Mării Negre.

Acestansamblu fastuos - finanţat prin corupţie - include vii, o incintă de hockey pe gheaţă şi un cazinou, potrivit acestei anchete.

Vladimir Putin a negat mereu că este proprietarul domeniului.

Ucraina, care luptă din 2022 împotriva unui asalt rus de amploare, se apără lovind Rusia cu drone.

Aceste atacuri ucrainene i-au modificat obiceiurile lui Vladimir Putin, potrivit site-ului rus de investigaţie online Proekt.

De frica securităţii sale, el nu se mai duce, de exemplu, la Soci, care se află la o bătaie de dronă distanţă de Ucraina, scrie site-ul citând o sursă anonimă.

