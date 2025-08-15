UPDATE Imagini cu avionul președintelui Putin aterizând în Alaska. La baza militară americană este așteptat cu covor roșu LIVE VIDEO

Avionul președintelui Rusiei Vladimir Putin a aterizat la Anchorage, Alaska. Discuțiile ar urma să dureze ”cel puțin 6-7 ore”, au precizat oficiali ruși.

UPDATE 21.36 Casa Albă anunță că întâlnirea dintre Putin și Trump va fi în format de ”trei la trei” cu Marco Rubio și Steve Witkoff alăturându-se președintelui SUA.

Trump and Putin's Meeting Will Be in "Three on Three" Format The White House announces that the meeting between Putin and Trump will take place in a "three on three" format, with Marco Rubio and Steve Witkoff joining Trump. pic.twitter.com/oUXttF9lsS — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

UPDATE 21.15 Imagini cu aeronava prezidențială rusă aterizând la Anchorage susține agenția de știri Nexta.

⚡ Trump's Plane Has Landed in Anchorage. pic.twitter.com/itNmSZmXNQ — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

UPDATE 21.23 Air Force One a aterizat la Anchorage.

🚨 BREAKING: President Trump is COMING IN FOR A LANDING in Anchorage, Alaska, for his high stakes meeting with Putin. There's Air Force One. Go make peace, Mr. President. The entire world is watching. 🇺🇸 pic.twitter.com/s76rxc5f3P — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 15, 2025

UPDATE 21.15 Putin ar fi aterizat în Anchorage, anunță agenția Nexta, în timp ce Air Force One este în aer. Un jurnalist rus susține că un avion rus ar fi aterizat la baza militară, dar nu este sigur că în el se află președintele rus.

JUST IN: The Kremlin pool journalist Zarubin claims that Putin's plane has not yet landed in Alaska Ads According to him, it was one of the planes from the "Russia" fleet. pic.twitter.com/BQs6gKZjZW — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

❗️ Putin’s Plane Has Landed in Anchorage Putin’s plane has landed in Anchorage, while Trump’s plane is still in the air, despite the U.S. president’s promise to personally meet his Russian counterpart 😁 pic.twitter.com/6rozukK3uv — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

O scenă cu inscripţia ”Alaska 2025" şi covorul ruşu au fost instalate pe pista bazei Elmendorf-Richardson înaintea sosirii preşedinţilor american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, relatează The Asociated Press.

De o parte şi de alta a covorului roşu sunt staţionate avioane de luptă.

Scena a fost pregătită la baza comună Elmendorf-Richardson în vederea unei conferinţe de presă comune a celor doi lideri. Pe un fond albastru apare inscripţia ”În căutarea păcii” (“Pursuing Peace”).

Un steag american şi un steag rus au fost instalte pe podiumul conferinţei de presă, lângă două pupitre.

Știre inițială

Zborul președintelui rus a fost urmărit de aproape 300.000 de oameni, potrivit Flight Radar.

”Avionul lui Putin se pregătește de aterizare”, anunță agenția de stiri Nexta pe X, citând Flightradar24, în ciuda afirmațiilor lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, că aeronava prezdiențială rusă ar ateriza la ora 22.00.

'Per total, ne putem imagina că va dura cel puțin șase până la șapte ore', a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea de stat rusă, explicând că cei doi lideri se vor întâlni față în față, înainte de negocieri mai ample între delegațiile lor și apoi o conferință de presă comună.

Kremlinul a anunțat totodată că Trump îl va întâmpina vineri pe Putin, la coborârea acestuia din avion în Alaska.

✈️ Putin's Plane Preparing to Land According to Flightradar24, Putin's plane is approaching its landing site, despite claims from Kremlin spokesperson Peskov, who previously stated that Putin would arrive exactly at 22:00. Nearly 300,000 people are watching the flight of the… pic.twitter.com/EHjEWVe0zE — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

LIVE cu sosirea președintelui Rusiei în Alaska

Trump: ”Mize mari”

Înainte de a urca la bordul Air Force One, el a transmis pe rețeaua socială proprie un mesaj de doar două cuvinte: „MIZE MARI!”.

După decolarea către Anchorage, Alaska, Trump le-a spus reporterilor de la bordul aeronavei că Putin dorea să ocupe toată Ucraina și că doar el, ca președinte SUA, a putut împiedica asta”.

„Vor fi discutate (schimburile teritoriale, n.r.), dar trebuie să las Ucraina să ia decizia asta. Și cred că vor lua o decizie serioasă. Dar nu sunt aici să negociez pentru Ucraina”, le-a spus președintele Trump jurnaliștilor care călătoresc alături de el în Alaska.

Mesajul lui Zelenski înainte de întâlnirea Putin-Trump

„Contăm pe America”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea întâlnirii cruciale de la Anchorage (Alaska), dintre președinții SUA și Rusia, Donald Trump și Vladimir Putin.

Liderul de la Kiev a distribuit un mesaj pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce Donald Trump și-a luat zborul spre Alaska, scrie Sky News.

Zelenski nu a fost invitat la întâlnire, Trump declarând în cursul săptămânii că Zelenski a avut ani de întâlniri și nu a reușit să pună capăt războiului.

