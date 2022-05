Un bărbat misterios văzut cu Putin de Ziua Victoriei stârnește zvonuri despre succesiune

Zvonurile despre un potențial înlocuitor al președintelui rus Vladimir Putin au apărut din cauza acțiunilor liderului de la Kremlin din timpul Paradei de Ziua Victoriei împotriva Germaniei naziste ce a a vut loc la Moscova, pe 9 mai.

Videoclipurile cu Putin vorbind cu un bărbat în timpul paradei au început să circule pe rețelele de socializare, unii speculând că acest bărbat l-ar înlocui într-o zi pe liderul rus.

Pilotul de curse ucrainean Igor Sușko a distribuit clipul, care are peste 45.000 de vizualizări, pe pagina sa de Twitter . El a susținut că bărbatul cu care vorbea Putin se numea Dmitri Kovalev.

„Tânărul cu care Putin a purtat o conversație lungă și sinceră în Piața Roșie este șeful departamentului administrației prezidențiale Dmitri Kovalev”, a scris Sușko pe Twitter.

Revista Newsweek nu a putut verifica în mod independent dacă aceasta este adevărata identitate a bărbatului. În tweetul său, Sușko a mai spus că identitatea este încă neconfirmată în acest moment.

„Zvonurile au început imediat să curgă că el ar putea fi succesorul ales de Putin”, a adăugat Sușko.

#KREMLIN #May9th: The young man with whom #Putin had a long & frank conversation on Red Square is the head of the presidential administration department, Dmitry Kovalev (unconfirmed at this time). Rumors immediately began to swirl that he could be Putin's hand-picked #successor. pic.twitter.com/KIHXb8v2Iy