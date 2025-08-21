Cererile lui Putin pentru a opri focul în Ucraina. Două dintre cele patru regiuni ocupate în actualul război ar rămâne în componența Rusiei

Autor: Mihai Diac
Joi, 21 August 2025, ora 19:26
Cererile lui Putin pentru a opri focul în Ucraina. Două dintre cele patru regiuni ocupate în actualul război ar rămâne în componența Rusiei
Vladimir Putin, alături de Donald Trump, august 2025 - Foto Hepta

Președintele Vladimir Putin are patru cereri în schimbul cărora ar accepta să pună capăt războiului din Ucraina, iar una dintre cereri se referă la două regiuni ale Ucrainei, ocupate de-a lungul actualului război, regiuni pe care Rusia vrea să le păstreze în componența ei.

Potrivit unor surse de la Moscova, citate de Reuters, Putin ar fi renunțat la unele dintre ambițiile sale teritoriale. Totuși, liderul de la Kremlin insistă ca regiunea Donbas (formată din Donețk și Lugansk), aflată în estul Ucrainei, regiune pe care rușii au ocupat-o aproape total în cursul actualului război, să rămână integral în componența Rusiei. Pe de altă parte, Putin ar renunța la pretențiile asupra regiunilor Herson și Zaporojie, aflate în sudul Ucrainei, regiuni pe care, la începutul actualului război, Rusia le revendica integral. Sursele citate spun că armata rusă s-ar opri, în Herson și Zaporojie, pe actualele poziții, ceea ce ar însemna că Rusia ar păstra totuși controlul asupra unor zone din Herson și Zaporojie.

Putin insistă și ca Ucraina să renunțe la intenția de a intra în NATO, rămânând țară neutră. De asemenea, Ucraina nu trebuie să aibă trupe occidentale pe teritoriul ei, nici măcar ca forțe de menținere a păcii.

Conducerea Ucrainei ar fi respins aceste cereri ale Rusiei, considerând că ar echivala cu o capitulare - mai ales că, în prezent, linia frontului ar fi stabilizată, deci rușii n-ar mai putea avansa. Președintele Zelenski a respins în repetate rânduri ideea retragerii din teritoriul ucrainean recunoscut la nivel internațional, subliniind că regiunea industrială Donbas servește ca un zid care împiedică înaintarea armatei ruse în Ucraina.

„Dacă vorbim pur și simplu despre o retragere din est, nu putem face asta”, a declarat Zelenski în fața jurnaliștilor, conform unor surse ucrainene. „Este o chestiune de supraviețuire a țării noastre, care implică cele mai puternice linii defensive”, a explicat președintele Ucrainei.

Aceste dezvăluiri din culisele negocierilor pentru restabilirea păcii în Ucraina apar după ce președintele Putin a avut, vineri, o întâlnire cu președintele Trump în Alaska, aceasta fiind prima întâlnire a celor doi lideri de când a început actualul război în Ucraina. Trump a declarat în mai multe rânduri că, dacă el era președinte al SUA în anul 2022, actualul război dintre Rusia și Ucraina n-ar fi început.

