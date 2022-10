„Vladimir Putin ar sacrifica 20 de milioane de soldați pentru a câștiga conflictul cu Ucraina”, susține un fost diplomat rus.

”El ar putea sacrifica 10 sau 20 de milioane de ruși doar pentru a câștiga acest război doar pentru a-i măcelări pe toți ucrainenii, pentru că este o chestiune de principiu. Este o chestiune de supraviețuire politică pentru el. Trebuie să înțelegeți că, dacă va pierde războiul, va fi sfârșitul pentru el”, a declarat Boris Bondarev, fost diplomat rus.

'It is a very dangerous development.'

Former Russian diplomat Boris Bondarev tells Sky's @BethRigby he believes Putin has plans to "somehow employ" nuclear weapons in the war against Ukraine.

