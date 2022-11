Presa independentă rusă a identificat funcționare pro-Kremlin la întâlnirea lui Putin cu mamele soldaților trimiși în Ucraina VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit vineri, la reşedinţa sa din Novo-Ogariovo, de lângă Moscova, cu un grup de mame ale celor mobilizaţi pentru a participa la războiul din Ucraina, iar unele media independente ruse au identificat printre cele 17 femei invitate funcţionare cunoscute, lidere ale unor mişcări pro-Kremlin şi chiar o deputată a partidului Rusia Unită (de guvernământ), relatează Radio Svoboda, serviciul rus al Radio Europa Liberă (RFE/RL), şi publicaţia independentă Meduza.io, cu sediul în Letonia.

După discursul de şase minute rostit în deschidere de Vladimir Putin, transmisiunea în direct s-a încheiat, iar răspunsurile preşedintelui la întrebările adresate de presupusele mame vor fi difuzate sub formă înregistrată.

Putin holds a meeting with the mothers of servicemen pic.twitter.com/rdFSgJtzTx