Putin a dat verde legii care interzice exprimarea în public a comportamentelor LGBT în Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care extinde restricţiile asupra promovării a ceea ce denumeşte "propagandă LGBT", interzicând practic orice exprimare în public a comportamentului sau stilului de viaţă LGBT in Rusia, informează Reuters.

Potrivit noii legi, care lărgeşte interpretarea a ceea ce este calificat drept "propagandă LGBT" în Rusia, orice acţiune sau răspândire de informaţii considerate o încercare de promovare a homosexualităţii în public, online sau în filme, cărţi ori reclame ar putea fi sancţionată cu o amendă severă.

Legea extinde o lege anterioară împotriva propagandei LGBT în Rusia care a interzis "manifestarea" unui comportament LGBT în faţa copiilor.

Ea survine în contextul în care Kremlinul exercită o presiune sporită asupra grupurilor minoritare şi oponenţilor lui Putin în Rusia, anulând grupuri media independente şi continuând înăbuşirea libertăţii de exprimare, în timp ce Moscova îşi intensifică o campanie lungă de un deceniu pentru a promova ceea ce ea spune că sunt valori "tradiţionale", notează Reuters.

Autorităţile au folosit deja legea existentă pentru a opri marşuri Gay Pride şi pentru a reţine activişti pentru drepturile homosexualilor.

❗️Putin signed a law on a complete ban on "LGBT propaganda" in Russia

In addition he signed a law banning rallies near the buildings of public authorities, universities, schools, hospitals and near them, airports and ports, train stations, churches and life support facilities. pic.twitter.com/YYYiS7T7yc