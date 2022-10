Ministrul care-l ironizează pe Putin în ziua când împlinește 70 de ani: Se strâng bani pentru ”artificii”

Ministrul Apărării din Lituania, Arvydas Anušauskas, transmite un mesaj ironic pe rețelele sociale vineri, 7 octombrie, când Vladimir Putin împlinește 70 de ani.

”Astăzi, la aniversare, lui Putin i s-a oferit o nouă mașă și binoclu pentru a comunica cu oaspeții. Oamenii din Lituania strâng bani pentru ceva ”artificii”, scrie ministrul Apărării din țara amintită, pe Twitter.

Mesajul său sarcastic face referire la imaginile care-l înfățișează pe președintele rus primind în vizită lideri europeni la o masă lungă.

Today Putin on the occasion of his birthday was given a new table and binoculars for communicating with visitors. Lithuanian people are raising money for some “fireworks”.