Țara cu care Putin va încheia un „parteneriat strategic global”. „Un pas către crearea unei lumi mai drepte şi mai echilibrate” FOTO/VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său iranian Massoud Pezeshkian urmează să semneze vineri, 17 ianuarie, în Rusia, un parteneriat strategic global, prezentat ca o nouă etapă a alianţei tot mai mari între cele două ţări, relatează AFP.

Vizate de sancţiuni internaţionale care le restrâng schimburile, Rusia şi Iranul au devenit în ultimii ani aliaţi apropiaţi, pe măsură ce creşte confruntarea lor cu Statele Unite şi europenii.

Teheranul şi Moscova se vor contraponderi, împreună cu Beijingul, ale influenţei americane. Ele au ţesut legături strânse în diverse sectoare şi se susţin în numeroase dosare internaţionale, din Orientul Mijlociu şi până în Ucraina.

La începutul săptămânii, Kremlinul a confirmat că cele două ţări vor consolida această uniune prin semnarea vineri a unui ”Acord de Parteneriat Strategic Global” de către Vladimir Putin şi Massoud Pezeshkian, într-o vizită oficială în Rusia.

Potrivit preşedinţiei ruse, cei doi lideri fac declaraţii de presă după semnare.

Întâlnirea lor are loc cu câteva zile înaintea întoarcerii la putere, la Washington, a lui Donald Trump, artizanul unei politici de ”presiune maximă” împotriva Iranului în primul său mandat (2017-2021).

Acordul de vineri priveşte ”cooperarea economică şi comercială în domeniile energiei, mediului şi unor probleme legate de apărare şi securitate”, anunţa săptămâna trecută Ambasada Iranului în Rusia.

President of the Islamic Regime in Iran Masoud Pezeshkian is meeting Putin in Moscow to sign a 20-year Strategic Partnership Agreement btw Iran & Russia.

