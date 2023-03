Putin a ciuruit buzunarul oamenilor din UE și SUA. Cât de afectați sunt românii?

Ca suprafata, Rusia este de 2 ori cat SUA, de 4 ori cat toata UE, de aproape 30 de ori mai mare decat Ucraina si de peste 70 de ori cat Romania. Nu-ti trebuie mult creier ca sa intelegi ce inseamna aceste cifre. In opinia mea, europeanul de rand, care nu aspira la cine stie ce functii sau averi nu este deranjat de un razboi in alta tara, atata timp cat o duce bine. Vorba unei glume care circula pe net: ''Daca tara dvs. ar fi implicata intr-un razboi, ati fi dispus sa participati? Da, daca e online, cu placere!''

Financiar vorbind, razboiul economic s-a transferat din online in viata de zi cu zi a cetatenilor din tarile care sustin Ucraina. I-a lovit inflatia. Au inteles ca trebuie sa plateasca mai mult pe gaze. Au acceptat sa achite o factura mult mai mare la energie. Au inchis ochii cand au mancat mai putin sau mai prost. Nu au mai pus deoparte nimic in ultimile luni. Cei cu credite au platit lunar rate mai mari. Si exemplele pot continua.

Toate ca toate pana la economiile din banci. Adica cetateanul onest, care si-a vazut de treaba toata viata si a pus niste bani de o parte, se poate trezi peste noapte ca niste golani din sistemul financiar-bancar si-au batut joc de banii deponentilor, care au avut incredere in sistemul economic. Aici incepe razboiul la baioneta, individual. Cand este atacata si ultima reduta de siguranta, omului simplu nu-i mai pasa de Ucraina.

Nici nu vreau sa ma gandesc cat tupeu ar mai putea sa aiba liderii tarilor NATO, sa vina din nou in fata propriilor cetateni, si sa le spuna ca au decis ca nu stiu cate miliarde de dolari/ euro se vor duce spre razboi in continuare. Razboiul cetatenului obisnuit se va duce pentru un trai decent. Ce Rusia, ce Ucraina, ce NATO? El isi vrea viata asigurata minimum si, pentru unii, asta va fi tot ce va conta in viitor.

Ca orice om care citeste despre evenimentele internationale care pot afecta Romania si propria existenta, am urmarit evolutia razboiului. In momentul in care bursele din SUA si UE au cazut si bursele internationale sunt pe butuci, mi-am dat seama ca cel care jubileaza este Putin. Faptul ca tarile putred de bogate din Golful Persic (Arabia Saudita, Qatar si Emiratele Arabe Unite) au pierdut ceva maruntis pe burse, respectiv cateva zeci de miliarde de dolari, nu conteza. Intr-o seara dau drumul mai tare la robinetul de extractie al petrolului si au rezolvat treaba.

Problema e ca SUA si, mai ales, Europa nu mai au la ce sa dea drumul. Romania este parte din Europa si partener strategic al SUA (ultima parte puteti s-o cititi si cu si fara ghilimele). Daca SUA o duce din ce in ce mai greu dpdv economic, Europa mai are putin si se pleaca in fata Rusiei. In acest context, credeti ca pe cetatenii afectati de traiul zilnic sau cei care sunt speriati ca le merge mai rau ii mai intereseaza razboiul?

Daca traiul zilnic costa mai mult, daca pretul caselor scade sau ratele la banca cresc, ma tem ca acesta va deveni un fapt divers, pana nu se stabilizeaza lucrurile care conteaza la nivel individual. Nu trebuie sa fii neaparat jucator la bursa, ca sa ai pierderi. Poti sa constati ca anumite segmente economice o duc din ce in ce mai greu, fie ca esti patron sau angajat.

In aceste conditii, mergem inainte asa cum putem. Cu incredere ca politica BNR a fost suficient de conservatoare incat creditele neperformante sa nu mai explodeze, ca dupa criza din 2008. Cu speranta ca economia tarii nu va fi pe minus in 2023, chiar daca cei mai multi spun ca va fi pe plus, etc. Mai bine avem asteptari mai putine si vom fi placut surprinsi la sfarsitul anului.

Nici banii negri nu mai sunt cati erau inainte. Consumerismul din Romania a crescut anii trecuti datorita economiei subterane, nu din pricina politicilor publice ale guvernului. Faptul ca trendul este descendent se datoreaza fenomenului de frica pentru siguranta zilei de maine la care romanii tin si sunt constienti de acest pericol.

Pentru cei care mai cred in ''marile'' agentii de rating internationale am un mesaj special: si americanii si elvetienii au crezut in ele, dar unii s-au ales cu praful de pe toba! Daca ne mai spune vreun strain ca Romania este o tara profund corupta sa-l trimitem la origini, adica in propria tara, ca sa vada mai bine putrefactia din sistemul financiar bancar.

