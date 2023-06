Președintele rus Vladimir Putin ar fi părăsit Moscova cu avionul și se îndreaptă spre Sankt Petersburg, susține un consilier de la Ministerul Afacerilor Interne din Ucraina, Anton Gerashchenko.

Oficialul ucrainean susține că avionul prezidențial a plecat din Moscova și se îndreaptă spre Sankt Petersburg, în ciuda afirmațiilor purtătorului de cuvânt al președintelui, Dmitri Peskov, care susține că ”Putin se află la Kremlin”.

At the same time, Peskov states that Putin is working in the Kremlin. pic.twitter.com/DE7WZcvMnw

Putin's presidential plane reportedly took off from Moscow to St. Petersburg.

Același consilier mai precizează că și vicepreşedintele Consiliului rus de Securitate, Dmitri Medvedev a părăsit capitala Rusiei.

”Medvedev a fost evacuat din regiunea Moscova împreună cu familia și asistenții săi”, notează Gerashchenko pe canalul său de Twitter.

Reportedly, Medvedev was evacuated from Moscow region together with his family and assistants.

Previously there was information that a helicopter allegedly with Putin on board left for Valday. pic.twitter.com/hixuuqtXfn