Discursul ”țarului” Putin cu două săptămâni înainte de prezidențiale: ”Nimeni nu are voie să se implice în alegerile noastre interne. Vestul vrea să ne distrugă” VIDEO

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, aflat la cârma Kremlinului de mai bine de două decenii, și-a început discursul anual din fața Parlamentului cu un sfert de oră întârziere. El a insistat pe suveranitatea Rusiei și a diabolizat, din nou, Vestul.

”Azi vom vorbi despre viitor”, și-a început liderul de la Kremlin discursul, cu două săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din 15-17 martie. El a amintit că ideile din discurs le-a punctat după ce în ultima perioadă a avut ”întâlniri” cu muncitori din fabrici, cu părinți, cu ”eroii de pe front”, subliniind că discursul său pune accentul pe ”propunerile, nevoie cetățenilor”.

”Am respins agresiunea terorismului international, am oprit dezintegrarea țării. (...) Azi este a 10-a aniversare a legendarei primăveri ruse. Vorbim despre curajul oamenilor din Sevastopol (n.r. cel mai mare oraș din Crimeea) și de curajul oamenilor din Donbas. Toate acestea ne inspiră și ne întăresc încrederea că vom putea face toate aceste lucruri împreună”, a afirma președintele rus, repetând de mai multe ori cuvântul ”împreună”.

Liderul rus susține că rușii susțin războiul din Ucraina, în acest sens ”se lucrează în trei schimburi în fabrici, se produce tot ce e necesar pe front”, dar și că cetățenii trimit scrisori și pachete spre linia frontului ”din rezervele lor personale:

”Țara-mamă își apără solidaritatea. Unitatea, loialitatea și credința față de țară, toate au fost arătate încă de la începutul operațiunii speciale din Ucraina. (...) Milioane s-au adunat în jurul acțiunilor necesare victoriei (n.r. în Ucraina)”.

El le-a mulțumit antreprenorilor pentru reziliența de care industria a dat dovadă în privind războiului din Ucraina.

Putin a ținut să laude și ”munca partidelor parlamentare” care l-au susținut afirmând că acestea constituie ”unul dintre principalii piloni pentru țară”.

”Nimeni nu are voie să se implice în alegerile noastre interne. Așa-numitul Vest, cu tendințele sale colonialiste încearcă să limiteze dezvoltarea noastră. Are intenția să ne distrugă și să folosească teritoriul nostru pentru scopurile lor. Vor să ne separe și să ne slăbească”, a afirmat liderul de la Kremlin, după care a cerut un moment de reculegere pentru ”eroii Rusiei”.

Președintele a mai vorbit despre implicarea unei ”sumedenii de militari talentați” pe frontul din Ucraina, subliniind că forța și abilitățile trupelor ruse ”au fost demonstrate în multe ocazii”.

”Facem tot ce este necesar ca să îndeplinim toate obiectivele operațiunii noastre speciale, ca să ne apărăm siguranța cetățenilor noștri”, a precizat Putin amintind și de armele nucleare și de testarea sistemului de rachete balistice hipersonice Kinjal.

🤡 Vladimir Putin stated, "Everything that the West comes up with really threatens a conflict with the use of nuclear weapons, and thus the destruction of civilization." pic.twitter.com/ay5QG69I62