Putin despre ”medierea” Turciei în exporturile de cereale din Ucraina: ”Nu sunt reglate încă toate chestiunile, însă există mișcare” VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că se înregistrează progrese în negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagră şi i-a mulţumit omologului său turc Recep Tayyip Erdogan pentru "medierea" în acest dosar, în cadrul unei întâlniri la Teheran, relatează AFP.

"Aş vrea să vă mulţumesc pentru eforturile de mediere, pentru că aţi propus Turcia ca teren de negociere în privinţa problemelor de producţie alimentară, a problemelor de exporturi de cereale prin Marea Neagră", a declarat Putin, conform unor afirmaţii incluse într-un comunicat de presă transmis de Kremlin.

"Datorită medierii dvs., am avansat. Este adevărat, nu sunt reglate încă toate chestiunile, însă există mişcare şi este un lucru bun", a adăugat el.

Cei doi lideri se află la Teheran pentru discuţii cu omologul lor iranian, Ebrahim Raisi, despre conflictul din Siria, dar şi despre războiul din Ucraina.

Putin şi Erdogan ar urma să discute în Iran despre mecanismele pentru a permite exporturile, prin culoare maritime sigure, de cereale din Ucraina, blocate de ofensiva militară rusă în această ţară, cu riscul de a provoca o criză alimentară mondială.

