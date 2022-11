Vladimir Putin s-a întâlnit cu mamele soldaţilor ruşi care luptă în Ucraina şi le-a spus că nu regretă lansarea aşa-numitei „operaţiuni militare speciale” în Ucraina, deşi le-a asigurat că le împărtăşeşte suferinţa, relatează „The Guardian”.

Presa rusă de stat a difuzat imagini preînregistrate cu întâlnirea pe care Putin a avut-o cu mamele soldaţilor, în care liderul de la Kremlin le spune să nu creadă tot ce văd la televizor sau citesc pe internet, avertizându-le că circulă multe „fake-uri” despre conflict.

În imagini, el este arătând stând cu un grup de mame în jurul unei mese pe care sunt ceşti cu ceai, prăjituri şi cupe cu fructe de pădure proaspete.

Putin le spune la un moment dat intelocutoarelor că el şi întreaga conducere rusă înţeleg şi împărtăşesc durerea celor care şi-au pierdut fiii luptând în Ucraina. „Înţelegem că nimic nu poate înlocui pierderea unui fiu, mai ales pentru o mamă. Împărtăşim această durere”, afirmă Putin, care se aude respirând greu şi tuşeşte de câteva ori pentru a-şi drege vocea, notează Reuters.

