Putin laudă rolul ”consolidator” al Bisericii în discursul său de Paște: ”Educă și luminează tinerii” VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin a salutat cu prilejul Paştelui ortodox, duminică, rolul "consolidator" al Bisericii pentru societate şi tineri, în condiţiile în care Patriarhul rus Kirill şi-a exprimat susţinerea pentru ofensiva rusă în Ucraina, informează AFP.

"Ţin să-mi exprim profunda recunoştinţă pentru munca voastră neobosită şi dezinteresată menită să apere valorile istorice, spirituale, morale şi familiale durabile, să educe şi să lumineze tinerii", a declarat Putin într-un mesaj, după ce a luat parte la liturghia din Catedrala Iisus Mântuitorul din Moscova.

"În decursul a numeroşi ani, vorba voastră pastorală înţeleaptă a servit la consolidarea societăţii (...). Astăzi, în timp ce ne confruntăm cu grave provocări, ea este cu precădere importantă", a adăugat preşedintele rus.

Paştele este cea mai importantă sărbătoare a calendarului ortodox atât în Rusia, cât şi în Ucraina.

Putin arrived for the Easter service, but except the security service and post-quarantine Sobyanin - no one 🤷 pic.twitter.com/0hn1hB7AEV