Putin ordonă FSB-ului ”să-i pedepsească” pe combatanţii ruşi care luptă alături de Ucraina. „Nişte gunoaie şi trădători” VIDEO

Vladimir Putin, preşedintele rus a ordonat marţi, 19 martie, Serviciilor ruse de securitate (FSB) să-i pedepsească pe combatanţii ruşi care luptă alături de Ucraina, pe care i-a catalogat drept nişte ”gunoaie” şi ”trădători”, relatează AFP.

Președintele rus afirmă îi va pedepsi pe „trădători” în mod imprescriptibil, oriunde s-ar afla.

„Nu trebuie să uităm cine sunt ei, să le spunem pe nume. Îi vom pedepsi în mod imprescriptibil, oriunde s-ar afla”, a cerut Vladimir Putin într-un discurs susţinut în faţa unor conducători ai FSB.

‼️🇷🇺 BREAKING: President #Putin orders the FSB to seek revenge on all traitors:

"We will uncover the identities of all traitors, we will not forget any of them and we will punish each and every one of them regardless of where they are located." #Russia pic.twitter.com/mzEtM1cEu5