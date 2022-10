Armata lui Putin se retrage din Liman. Mii de militari ruși sunt încercuiți de soldații Kievului VIDEO

Ministerul rus al Apărării ar fi ordonat retragerea din orașul Liman, unde peste 5.000 de militari ai Moscovei sunt încercuiți, susține agenția de știri TASS.

„Din cauza creării unei amenințări de încercuire, trupele aliate au fost retrase de la Liman la granițe mai favorabile, a anunțat Ministerul Apărării al Federației Ruse, arată digi24.

Forțele Kremlinul ar fi cerut superiorilor permisiunea de a se retrage din Liman, dar au fost refuzate.

Lyman. Russian convoy was trying to get out of encirclement unsuccessfully, taking their looted things with them. pic.twitter.com/um5Xk2ycZ9