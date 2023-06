Vladimir Putin a avut, sâmbătă, 24 iunie, o primă reacție după revolta trupelor paramilitare Wagner, iar declarațiile acestuia sunt extreme de dure la adresa ”vinovaților” pe care îi acuză de trădare.

"Luptăm pentru viața cetățenilor noștri și integritatea noastră teritorială să fim uniți. Să facem totul pentru a opri această mișcare. Este o încercare din interior, este trădare față de cei care luptă pe front, un cuțit în spate pentru cetățenii noștri. Este o lovitură pentru poporul nostru în întregimea lui. Măsurile pe care le vom lua vor fi extrem de dure. Oamenii responsabili vor fi aduși cu certitudine în fața justiției", a declarat Vladimir Putin la televiziunea rusă de stat.

Acesta a anunțat că trebuie făcut ”totul” pentru ca această revoltă să fie oprită. Președintele rus a apreciat ”mișcarea” mercenarilor conduși de Prigojin drept ”o lovitură pentru popor”.

"What we are facing now is treason. Ambitiions and personals interests led to betrayal" Now clock is ticking and we'll see for how long Prigozhin is able to survive pic.twitter.com/5RuMGi7jwb