Surse ale jurnalistului rus de investigații Andrei Soldatov spun că Putin ar fi plasat în arest la domiciliu pe șeful filialei Externe a FSB (Serviciul Federal de Securitate din Rusia) și pe adjunctul acestuia.

Motivul pare a fi nemulțumirea președintelui rus față de modul în care a decurs invazia în Ucraina.

”Putin pare să fie cu adevărat nemulțumit de FSB în Ucraina. (...) Serghei Beseda, șeful Serviciului, și adjunctul său Bolukh, au fost plasați în arest la domiciliu, potrivit surselor mele din interior”, notează Andrei Soldatov pe Twitter.

Putin appears to be truly unhappy with the FSB in Ukraine: he attacked the 5 Service SOiMS (FSB's foreign Intelligence branch). Sergei Beseda, head of the Service, and his deputy Bolukh, head of the DOI, placed under house arrest, according to my sources inside. — Andrei Soldatov (@AndreiSoldatov) March 11, 2022

Andrei Soldatov este un jurnalist rus de investigații, co-fondator și editor al site-ului Agentura.ru, scrie www.wilsoncenter.org.

Este considerat unul dintre cei mai competenți analiști ai serviciilor de informații ruse.

Pe contul său de LinkedIn, Andrei Soldatov spune că alături de Irina Borogan a scris trei cărți: ”The New Nobility: The Restoration of Russia’s Security State and the Enduring Legacy of the KGB” (PublicAffairs, 2010), ”The Red Web: The Struggle Between Russia’s Digital Dictators and the New Online Revolutionaries” (PublicAffairs, 2015) și ”The Compatriots: The Brutal and Chaotic History of Russia's Exiles, Émigrés, and Agents Abroad” (PublicAffairs, 2019).

