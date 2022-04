Preşedintele rus Vladimir Putin a estimat marţi, 26 aprilie, că este "imposibil" ca patinatoarea Kamila Valieva, în centrul unui scandal de dopaj în timpul Jocurilor Olimpice 2022 de la Beijing, să fi acţionat "necinstit", informează AFP.

"Toată ţara şi toţi iubitorii patinajului artistic din întreaga lume au tremurat pentru Kamila. Talentul ei reuneşte toate elementele cele mai complexe ale patinajului artistic, plasticitatea ei, frumuseţea ei, puterea şi tandreţea ei", a declarat Putin, care i-a primit marţi la Kremlin pe sportivii ruşi medaliaţi la JO 2022, printre care Valieva.

Russian President Vladimir Putin awarded Russian figure skater Kamila Valieva with the Order of Friendship#Russia #KamilaValieva #VladimirPutin pic.twitter.com/u1fnjwbYcb