Vladimir Putin a ordonat luni forţelor ruse să continue ofensiva în estul Ucranei - după ce acestea au cucerit întreaga regiune ucraineană Lugansk -, într-o întâlnire cu ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu, în care a subliniat că militarii ruşi ”trebuie să-şi încheie misiunile, potrivit planurilor aprobate”, relatează AFP.

Forţele ruse ”trebuie să-şi încheie planurile deja aprobate”, îndeamnă Putin în această întâlnire cu Şoigu, transmisă în direct la televiziune. ”Sper ca în sectoarele lor totul să decurgă cum a decurs la Lugansk”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Putin face aceste declaraţii la o zi după ce forţele ucrainene şi-au anunţat retragerea din Lîsîceansk, o cucererie prin care Rusia şi separatişti ucraineni proruşi puşi la putere de Moscova preiau controlul asupra regiunii ucrainene Lugansk.

Regiunile ucrainene vecine Lugansk şi Doneţk formează împreună Donbas, un bazin minier în estul Ucrainei pe care forţele Moscovei vor să-l cucerească în întregime. Ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu a anunţat luni că forţele Moscovei sunt pe cale ”să demineze oraşul Lîsîceansk”.

Vladimir Putin a anunţat că doi dintre generalii săi - Aleksandr Lapin şi Esedula Abacev, urmează să fie făcuţi ”eroi ai Rusiei” pentru rolul pe care l-au jucat în lupte în Ucraina, fără să facă alte precizări.

