Reacția Uniunii Europene după ce Mongolia nu l-a arestat pe Putin conform mandatului emis de Curtea Penală Internațională VIDEO

Uniunea Europeană a deplâns marţi, 3 septembrie, faptul că Mongolia nu l-a arestat pe preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, în timpul vizitei sale oficiale la Ulaanbaatar, în conformitate cu obligaţiile sale internaţionale, informează AFP.

"UE regretă că Mongolia", în calitate de stat membru al Curţii Penale Internaţionale (CPI), "nu şi-a respectat obligaţiile prin executarea mandatului de arestare" emis de CPI împotriva preşedintelui rus, a precizat un purtător de cuvânt al UE într-un comunicat, scrie stirileprotv.ro.

Preşedintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit marţi, la Ulaanbaatar, cu omologul său mongol Ukhnaa Khurelsukh, în prima vizita oficială a liderului de la Kremlin într-o ţară membră a CPI după emiterea unui mandat de arestare pe numele său.

‼️ EXCLUSIVE: Footage of Putin being arrested in Mongolia by ICC and Ukrainian MFA demands. pic.twitter.com/qDDbSwpI85