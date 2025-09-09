Un dialog despre nemurire, cenzurat de Beijing

La recenta paradă militară de la Beijing, o conversație surprinzătoare între Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, înregistrată din întâmplare de microfoanele de fond, a devenit rapid subiectul unor încercări disperate de cenzură. În timp ce mergeau pe covorul roșu, în timpul transmisiei în direct, liderul chinez observa că "înainte era foarte rar să trăiești până la 70 de ani, iar acum ești încă un copil la 70 de ani."

Răspunsul lui Putin, deși nu se aude clar în original, a fost tradus în chineză de interpret: "În câteva decenii, pe măsură ce biotehnologia continuă să se dezvolte, organele umane vor continua să fie transplantate, iar oamenii vor deveni mai tineri și poate chiar vor atinge nemurirea." Traducătorul a adăugat apoi în rusă: "există previziuni că în această lume o persoană va trăi până la 150 de ani."

Autoritățile de la Beijing au încercat cu disperare să cenzureze acest fragment. Reuters a primit ordin să elimine videoclipul de pe site-ul său, iar presa de stat chineză a retras permisiunea legală de utilizare a înregistrării, cerând eliminarea imediată a materialului.

Dorința de nemurire nu este nouă în istoria umanității. De la Ghilgamesh, care căuta în adâncul mării planta tinereții, pe care însă i-o fură un șarpe, până la cercetările Anei Aslan în geriatrie și gerontologie, omul a căutat mereu să-și păstreze tinerețea, să învingă moartea sau măcar să o amâne cât mai mult posibil.

Înțelepciunea populară ne avertizează însă că o viață fără sfârșit în condițiile pământești nu este doar imposibilă, ci s-ar transforma într-un chin. Suntem prea legați de ceea ce facem pe pământ ca să ne dăm seama că perpetuarea la infinit a unei astfel de vieți ar deveni o tortură nemărginită. În povestea lui Creangă, Ivan Turbincă păcălește moartea, dar își dă seama că este nenatural să nu mai moară nimeni și, până la urmă, o acceptă cu seninătate. În legenda Jidovului Rătăcitor nemurirea devine pedeapsă, acesta caută moartea și nu o poate găsi, fiind condamnat să fie martorul suferințelor și schimbărilor din istorie, până la Judecata de Apoi.

Ceea ce transformă conversația de la parada militară de la Beijing într-un moment îngrijorător este identitatea interlocutorilor. Nu sunt simpli muritori de rând, ci lideri care dețin o putere uriașă - dictatori cruzi care ucid și nu pot fi schimbați prin alegeri libere. În mod normal, la un om care a trecut de 70 de primăveri nu te mai aștepți la foarte mulți ani de activitate publică. Ai speranța că măcar unii dintre ei vor fi înlocuiți de conducători mai blânzi, și poate va fi ceva mai bine.

Dar perspectiva că copiii, nepoții și strănepoții noștri ar vedea la știri tot chipul lui Putin sau Xi este sumbră. Aceștia ar beneficia preferențial de organe pentru transplant și de biotehnologii avansate. În urmă cu câțiva ani a apărut știrea că unii deținuți politici din China comunistă erau folosiți pentru experimente științifice și pentru transplantul de organe. Nemurirea, dacă va fi posibilă, va fi acordată în primul rând dictatorilor și celor mai bogați oameni.

Ideea că am deveni nemuritori sau că ne-am prelungi viața mult peste limitele actuale ne pune câteva probleme. Dacă nu am mai muri, nu am face loc generațiilor următoare și am refuza procrearea. Viața ar deveni un iad, tot noi între noi, în decursul a sute de ani în care ne-am plictisi unii de alții, fără posibilitatea de înnoire.

Procedurile vor fi foarte scumpe, creând un clivaj definitiv între "nemuritori" și muritori. Cei care ar beneficia de nemurire vor lua locul zeilor, de fapt vor fi niște idoli pe care-i vom vedea pe ecrane, și la care ne vom închina de frică. Peste 50 sau 80 de ani, același Putin de astăzi de astăzi ar mai declanșa vreun război, când ar considera el că interesele vitale ale Rusiei sunt amenințate de forțe ostile.

Da, cei mai mulți dintre noi vrem să trăim cât mai mult, e natural să vrem să ne prelungim viața și să amânăm moartea. Dar există o diferență fundamentală între tentativa de a face ca viața să dureze mai mult prin adoptarea unui stil sănătos de trai, prin nutriție adecvată și strategii filosofice de viață, care implică efortul personal și armonia cu universul, și abordarea tehnologică - despre care vorbesc Putin și Xi, bazată pe transplant de organe și biotehnologii, intervenții din afară care nu necesită efort personal.

Din perspectivă creștină, cauza morții este păcatul. Odată ce omul a căzut din starea de har de la creație, el a devenit coruptibil, capabil să primească răul și să se însoțească cu el. O viață veșnică în asemenea condiții ar însemna o înveșnicire a răului. Pentru a pune capăt unei asemenea situații terifiante, Dumnezeu a hotărât să fim toți muritori. Moartea - despărțirea sufletului de trup - face ca omul să nu mai acționeze în lumea aceasta. Oamenii care vor să învingă moartea cu ajutorul științei, să fie veșnici în starea pământească, nu ar avea gânduri bune față de muritorii de rând.

Dorința de a ne prelungi viața este firească, dar atunci când devine obsesia unor dictatori însetați de putere, ea se transformă într-un pericol global. Nemurirea, dacă va fi atinsă vreodată, riscă să nu fie un dar pentru omenire, ci un blestem pentru libertate.

Să ne punem nădejdea că Domnul va avea grijă de noi și nu va lăsa împărății veșnice ale răului pe fața pământului. În fața acestor perspective îngrijorătoare, rămâne speranța că progresele științifice în prelungirea vieții sau a perfecționării bombelor atomice vor fi reduse, ca să putem și noi, muritorii de rând, să avem parte de o viață normală și liniștită.

Paul Curca: publicist preocupat de politica, religie si societate, urmareste constant implicatiile morale si culturale ale actualitatii.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

