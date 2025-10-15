Noul președinte al Siriei a ajuns în Rusia. Ahmed al-Sharaa se întâlnește cu Putin ca să-l ceară pe Bashar al-Assad, care se ascunde la Moscova

Liderul sirian Ahmed al-Sharaa efectuează miercuri, 15 octombrie, prima sa vizită oficială în Rusia de la răsturnarea fostului aliat al Moscovei, Bashar al-Assad, într-un context politic extrem de tensionat.

Întâlnirea cu președintele Vladimir Putin va avea scopul îmbunătățirii relațiilor bilaterale și a colaborărilor politice și economice între cele două țări, potrivit The Moscow Times.

Kremlinul a precizat că subiectele vor include, printre altele, sprijinul acordat populației afectate de conflictele recente.

Ahmed al-Sharaa intenționează să solicite predarea lui Bashar al-Assad

Un oficial sirian, care a preferat anonimatul, a declarat pentru AFP că agenda întâlnirii va cuprinde și discuții despre reînarmarea armatei siriene și despre statutul bazelor militare rusești din țară. În paralel, Ahmed al-Sharaa intenționează să solicite oficial predarea lui Bashar al-Assad pentru a fi judecat pentru presupusele crime împotriva populației siriene, conform unei surse citate de Reuters. În această săptămână, agenția de presă a relatat că guvernul sirian a mutat în secret zeci de mii de cadavre dintr-o groapă comună expusă într-o locație ascunsă în deșertul de est al Damascului.

Ahmed al-Sharaa, fost lider al ramurii siriene a Al Qaeda, a condus forțele rebele în Damasc în decembrie 2024 și a format un nou guvern după ce Assad a fugit din capitală. Rusia i-a acordat ulterior azil fostului dictator. De la căderea lui Assad, noua administrație siriană a căutat să mențină relații stabile cu Moscova, în ciuda sprijinului anterior al Rusiei pentru regimul Assad. În iulie, ministrul de externe Asaad al-Shaibani a devenit primul oficial de rang înalt al noului guvern care a vizitat Rusia.

Baze precum cea navală de la Tartus și aeriană de la Hmeimim rămân subiecte centrale în negocierile privind viitorul relațiilor ruso-siriene.

NEW - #Syria President Ahmed al-Sharaa has arrived in #Moscow, accompanied by Foreign Minister @AsaadHShaibani & Defense Minister @Murhaf_abuqasra. Not far away, Bashar al-#Assad is sitting in a luxury apartment in exile.

Fostul dictator, în pauză de jocuri video

Între timp, fostul dictator Bashar al-Assad își petrece timpul în exilul moscovit jucând jocuri video online. La 59 de ani, fostul oftalmolog care a condus Siria aproape 25 de ani, considerat responsabil pentru moartea a peste jumătate de milion de oameni în războiul civil, trăiește sub protecția FSB într-un complex de aproximativ 20 de apartamente de lux și o vilă retrasă în afara Moscovei.

În ultimele zile, au circulat zvonuri că Assad ar fi fost otrăvit, însă starea sa ar fi „stabilă”. Speculațiile privind autorii unui posibil atentat variază de la agenți ucraineni la atacatori de origine arabă.

Vladimir Putin i-a oferit azil „din motive umanitare”, dar măsura servește și unui scop strategic: controlul asupra informațiilor despre zeci de ani de istorie siriană și complicitatea Rusiei în atrocitățile regimului Assad. Condițiile azilului, dezvăluite de ambasadorul Rusiei la Bagdad, interzic fostului dictator orice activitate politică sau apariție publică. Assad și întreaga sa familie au depus un jurământ de tăcere, care le interzice să dezvăluie detalii despre atacurile cu arme chimice, bombardamentele asupra Alepului sau vizarea deliberată a spitalelor și grădinițelor.

Aproximativ 1.200 de foști ofițeri sirieni, majoritatea din minoritatea alawită, au fugit și ei în Rusia. Cei cu resurse locuiesc în Moscova, iar cei cu mijloace reduse au fost trimiși în Siberia.

