China a forțat Reuters să șteargă clipul în care Vladimir Putin și Xi Jinping discutau despre prelungirea vieții prin transplant de organe. Înregistrarea a făcut deja înconjurul lumii VIDEO

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 21:25
1219 citiri
Agenția de știri Reuters a retras un videoclip care prezenta un schimb de replici între președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping pe tema transplanturilor de organe și a speranței de viață de până la 150 de ani, după ce presa de stat chineză a retras permisiunea legală de a utiliza filmările și a cerut eliminarea lor.

O solicitare scrisă din partea echipei juridice a Televiziunii Centrale Chineze (CCTV) a precizat că Reuters a depășit termenii de utilizare ai acordului său și a criticat „tratamentul editorial aplicat acestui material”, determinând agenția de știri să elimine filmările de pe site-ul său.

Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși în privat vorbind despre cum ar putea trăi cel puțin 150 de ani, în marja paradei masive de Ziua Victoriei din China, desfășurată la Beijing.

Conform înregistrărilor audio surprinse de camerele de supraveghere, cei doi au fost auziți reflectând asupra posibilității nemuririi prin transplanturi de organe și proceduri medicale avansate, scrie Politico.

„Înainte, oamenii rareori trăiau până la 70 de ani, dar în zilele noastre, la 70 de ani ești încă un copil”, i-a spus Xi lui Putin, potrivit traducătorului în limba rusă.

„Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate continuu, iar oamenii pot trăi din ce în ce mai tineri și chiar pot atinge nemurirea”, a răspuns Putin, conform traducerii în mandarină.

„Predicțiile sunt că, în acest secol, există și o șansă de a trăi până la 150 de ani”, a răspuns Xi.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, republican din Louisiana, a reacționat la informațiile legate de discuțiile dintre președintele chinez Xi și președintele rus Putin despre prelungirea duratei de viață prin transplant de organe.

„Am auzit niște povești groaznice despre China și despre recoltarea de organe fără consimțământ, ca să vorbim în termeni blânzi. Faptul că au fost prinși discutând asta arată clar care este viziunea lor asupra lumii, în contrast cu a noastră. Vorbind despre rău, am auzit povești teribile despre uiguri, o minoritate religioasă persecutată, pe care i-ar folosi pentru prelevarea de organe. Nu am văzut dovezi, dar dacă liderii discută despre asta, este un lucru care ar trebui să ne alarmeze. SUA sunt pentru moralitate și etică și ne vom opune. Avem legislație în acest sens. Ar trebui să punem asta în fruntea listei de priorități, dacă acest lucru se întâmplă. Este o noutate pentru mine”, a declarat Johnson.

Xi și Putin sunt la putere de 13, respectiv 25 de ani. Niciunul dintre ei nu și-a exprimat intenția de a demisiona.

#putin, #Xi Jinping, #transplant organe, #Reuters, #parada militara china, #discutie xi putin, #viata vesnica, #dictatura , #China
