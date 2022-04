Vom avea un nou număr doi mondial în tenisul feminin! Ce jucătoare va urca de luni pe această poziție

Turneul WTA 500 de la Stuttgart și-a stabilit prima semifinalistră. Aceasta este jucătoarea spaniolă Paula Badosa, care a învins-o pe Ons Jabeur.

Badosa a trecut de buna ei prietenă cu 7-6, 1-6, 6-3 și s-a calificat în semifinale unde va juca fie cu Aryna Sabalenka, fie cu Anett Kontaveit.

Prin calificarea în semifinale, Badosa a atins o nouă bornă importantă pentru ea: va ocupa de luni locul doi WTA.

Poloneza Iga Swiatek va rămâne liderul incontestabil al WTA indiferent de ce se va întâmpla la Stuttgart.

