Cum îl ține soția sub papuc pe celebrul Puya, noul jurat X Factor. E rău doar pe scenă, acasă cântă găina

Puya a trăit clipe de neuitat la X Factor, unde a avut bucuria să împărtășească propriile păreri în fața tinerilor care au urcat pe scenă. Artistul a vorbit despre ce înseamnă show-ul de talente pentru el, dar și care este relația cu soția lui, Melinda Gardescu, cu care are este împreună de 17 ani. Oricât de provocatoare sunt cântecele lui Puya, iată că e chiar băiat de casă, căci are o familie unită, iar cei doi soți sunt părinții a trei fete, Melissa, Iuliana și Natalia.

Puya lasă armele jos la X Factor. „Dă note” pe merit

Puya este noul jurat X Factor, iar acest lucru nu mai este un secret. Cântărețul din trupa „La Familia”, care în ultimii ani s-a lansat și într-o carieră solo, a vorbt și despre experiența de jurat în cadrul show-ului, unde mărturisește că nu i s-a impus vreo atitudine aparte, ci să să acționeze după bunul plac în privința concurenților.

„Am surprins discuția asta înainte să încep filmările. Și, sincer să fiu, mă gândeam când au de gând să-mi spună ce să fiu. Mă așteptam ca, la un moment dat, să vină să-mi spună chestia asta, deși eu nu am discutat niciodată problema asta. Și, culmea, nu a venit să îmi spună nimeni nimic?! Fiecare a fost ce a vrut să fie.

Şi atunci nu mi-a rămas varianta decât să fiu eu. Dacă sunt bun sau sunt rău, nu știu. Asta o să vedem. Dar, în principiu, nu și-a luat nimeni un anume rol pe care să-l joace. Asta am simțit și la colegii mei, câteodată au fost buni, câteodată au fost răi. Eu unul nu am simțit că au jucat un rol. Dacă au făcut-o, au făcut-o foarte bine.”

Puya, băiatul rău de pe stradă, dar bun de acasă

Chiar dacă majoritatea cântecelor lui Puya îl arată în postura de băiat rău, în realitate, artistul este mielușel, iar la el acasă cântă găina, nu cocoșul. Un exemplu în acest sens de-a dreptul amuzant a fost de Crăciun, când „băiatul de cartier” a fost pus să se îmbrace în haine festive. Vi-l imaginați pe Puya în pijamale roșii? Ei bine, așa s-a întâmplat, oricât de departe pare să fie această imagine.

„Sărbătorile au fost foarte interesante. Nevastă-mea s-a ocupat de petrecerea de Crăciun. Ne-a pus să ne îmbrăcăm toți în pijamale roșii și să avem un program artistic. Cred că s-a inspirat din X-Factor. Dar ne-am distrat. Am cântat colinde, am mâncat, am băut, am vorbit. A fost o petrecere în familie, ca să zic așa. Am fost noi, finii noștri și copiii.

Planuri sunt destule în 2025. De la lansările de albume, la construcții de case și la spectacole, până la ce știu eu ce ȋmi mai vine ȋn cap până la sfârșitul anului., a răspuns Puya, după ce a fost întrebat cum a petrecut de Crăciun, dar și ce perspective are pentru anul 2025.

