Puya își transformă noua casă din București, veche de aproape 100 de ani, într-o bijuterie arhitecturală: „Vrem să o aducem la starea inițială” VIDEO

Puya, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România și jurat al emisiunii X Factor, a achiziționat recent o casă veche în București, construită în anii '30. Deși locuința se află într-o stare avansată de degradare, artistul are planuri mari de restaurare, dorindu-și să redea farmecul autentic al acesteia. Cei care îl urmăresc sunt curioși să afle cum va arăta această proprietate după finalizarea lucrărilor, iar Puya a oferit câteva detalii din culisele acestui proiect ambițios.

Planuri ambițioase pentru o casă cu istorie

Pe canalul său de YouTube, Puya a prezentat noile achiziții și a dezvăluit intențiile sale de a transforma casa într-o locuință spectaculoasă, păstrând în același timp elementele de arhitectură veche. Artistul a explicat că nu intenționează să modernizeze locuința cu feronerie de ultimă generație sau să schimbe detaliile originale ale construcției.

„Casa pe care am cumpărat-o e tot o casă mai veche. Cred că e făcută prin anii 30. Acolo cred că o să fie mai interesant, pentru că este mai mare”, a declarat Puya în cadrul unui video postat online. Deși starea casei nu este una ideală, artistul consideră că acest lucru reprezintă o provocare interesantă și are convingerea că va reuși să o readucă la splendoarea de odinioară.

Pe lângă aspectele arhitecturale, artistul a subliniat că dorește să păstreze cât mai multe dintre elementele originale, cum ar fi parchetul vechi și sobele tradiționale din locuință, dar și feroneria din lemn la feronieră. Acesta nu exclude posibilitatea de a înlocui anumite piese, însă în mod clar nu va face niciun compromis în ceea ce privește autenticității casei.

Restaurarea unei case vechi, o adevărată pasiune pentru Puya

Deși renovarea unei case vechi reprezintă un proces laborios, Puya se arată optimist cu privire la termenul în care va finaliza lucrările. După finalizarea unui proiect similar în mediul rural, artistul este încrezător că lucrările de la această proprietate din București vor avansa cu succes.

„Dacă pe aia am restaurat-o în 3 ani, pe asta cred că reușim în 10. Nici nu mă gândesc să pun termopane, nici nu știu dacă ai voie”, a adăugat Puya. Aceasta este o decizie clară a artistului de a nu face concesii arhitecturale doar pentru a adresa nevoia de confort modern.

Mai mult, Puya a punctat și importanța acestui tip de investiție, încurajându-i pe fanii săi să cumpere case vechi și să le restaureze, nu doar pentru a le transforma în locuințe moderne, ci și pentru a păstra viața și istoria din spatele fiecărei construcții.

Puya a explicat că această achiziție vine ca un nou pas în drumul său de a transforma casele vechi într-o adevărată sursă de inspirație. „Am filmat mai mult așa ca să stârnesc lumea să cumpere casele vechi și să investească banii în România la țară. Cumva… am simțit să transmit mesajul ăsta. Nu am făcut un video ca să atrag sponsori”, a spus artistul, subliniind că proiectul său nu are scop comercial, ci doar unul educativ, de a încuraja iubitorii de arhitectură și tradiție să susțină acest tip de restaurări.

Fanii așteaptă cu nerăbdare evoluția lucrărilor

Puya a transmis fanilor că, deși lucrarea de renovare a casei este încă la început, el și echipa sa sunt hotărâți să o finalizeze cât mai repede. Acesta este nerăbdător să arate lumii rezultatele acestui proiect, iar fanii sunt la fel de entuziasmați să vadă cum va arăta noua sa locuință. Pe canalul său de YouTube, Puya a oferit imagini din interiorul casei și a împărtășit câteva dintre gândurile sale legate de acest proiect.

Deși termenul final pentru renovarea întregii case este estimat la aproximativ 10 ani, Puya este convins că fiecare detaliu va fi realizat cu atenție, iar casa va deveni un simbol al respectului față de patrimoniul arhitectural românesc. Astfel, proiectul reprezintă nu doar o investiție personală, ci și un mod de a reda vieții un strop din atmosfera vremurilor trecute.

