Tribunalul București a suspendat PUZ-urile Sectoarelor 2, 4 şi 5. Nicușor Dan: ”Dezvoltarea urbană a Capitalei a fost victima unor dezvoltări speculative”

Primarul municipiului Bucureşti, Nicuşor Dan, a anunţat că Tribunalul Bucureşti a suspendat PUZ-urile Sectoarelor 2, 4 şi 5, precizând că de ani de zile dezvoltarea urbană a Capitalei a fost victima unor dezvoltări speculative, menţionând că au fost puţini investitori din cauza instabilităţii juridice privind urbanismul.

“O să vorbim azi de urbanism şi ştirea pe care v-o dau este că Tribunalul Bucureşti a suspendat ieri PUZ-urile Sectoarelor 2, 4 şi 5. Sunt PUZ-urile de sector care nu au fost anulate definitiv de instanţă, reamintesc Curtea de Apel a anulat definitiv PUZ Sector 3 şi PUZ Sector 6”, a declarat, vineri, Nicuşor Dan.

El a precizat că în urma acestor dezvoltări speculative au fost pierdute sute de hectare de spaţii verzi şi au fost construite blocuri între case.

“De ani de zile dezvoltarea urbană a Bucureştiului a fost victima unor dezvoltări speculative, am pierdut sute de hectare de spaţii verzi, am avut sute de exemple de blocuri între case din cauza asta am avut o densificare exagerată în Bucureşti şi o scădere a calităţii de locuire.

Din cauza asta nu am avut sau am avut puţini investitori serioşi la Bucureşti tocmai din cauza instabilităţii juridice în ceea ce priveşte urbanismul din Bucureşti pentru că nu este admisibil ca tu să reglementezi urbanistic practic tot Bucureştiul cu acte care să se dovedesc a fi nelegale şi atunci cine este investitorul care vine să facă o afacere pe termen lung în Bucureşti în condiţiile acestei instabilităţii juridice”, a explicat primarul Capitalei.

Nicuşor Dan a precizat că nu s-a blocat dezvoltarea Bucureştiuui, ci există un Plan Urbanistic General în baza căruia oricine poate solicita un certificat de urbanism şi o autorizaţie de construire.

“Circulă un fake-news cum că prin suspendarea de către Consiliul General s-ar fi blocat dezvoltarea în Bucureşti. Bucureştiul are un Plan Urbanistic General, în baza Planului Urbanistic General orice persoană poate să ceară un certificat de urbanism şi o autorizaţie de construire, iar acolo unde nu este mulţumit de ceea ce prevede Planul Urbanistic General, de exemplu, dacă are un teren într-o zonă industrială atunci poate să ceară Consiliul General o derogare.

În sensul acesta, am funcţionalizat Comisia Tehnică de Urbanism şi amenajarea teritoriului care funcţionează din luna septembrie. NUmai că urbanismul nu înseamnă şi din păcate asta s-a întâmplat ani de zile şi durează puţin până când să schimbăm acest mod de lucru, nu înseamnă ca un om să coloreze o planşă şi cu asta să vină la Consiliul General să obţină nişte etaje în plus. (….) Nu vrem să mai avem cartiere de blocuri, cum am văzut nenumărate, în care oamenii să nu aibă creşe, grădiniţe şi şcoli. Ce se întâmplă atunci? În fiecare dimineaţă la ora 7.00 toţi locuitorii acelui cartier se urcă în maşini, se duc cu maşina, cu copii în maşină la diverse şcoli pe care le au în Bucureşti.”, a afirmat primarul Capitalei.

El a explicat că prin hotărârea Tribunalului Bucureşti PUZ-urile pentru sectoarele 2,4 şi 5 nu mai produc efecte, hotărârea fiind executorie chiar dacă nu este definitivă.

Nicuşor Dan a mai afirmat că aşteaptă şi finalizarea anchetei DNA în privinţa PUZ Sector 3.

“Încă din anul 2018, când a fost aprobat PUZ Sector 3, am făcut o plângere la DNA faţă de aprobarea PUZ Sector 3 pentru că aici este vorba de abuz în serviciu cu foloase necuvenite de sute de milioane de euro, în cazul PUZ Sector 3 şi dacă vorbim de toate PUZ-urile în ansamblu cu foloase necuvenite de miliarde de euro.

Un teren care are un hectar, dacă el are regim de spaţiu verde preţul lui să spunem grosier este de 100 de euro pe metrul pătrat ceea ce înseamnă că un hectar de spaţiu verde costă un milion de euro, iar dacă el are regim de construibil preţul lui este de 1.000 de euro pe metrul pătrat, de 10 ori mai mult, 10 milioane de euro şi în cele cinci PUZ-uri de sector sunt sute de hectare de spaţiu verde, care devin construibile. Sunt optimist că în cele din urmă DNA va finaliza ancheta pe PUZ Sector 3 şi acum pe toate celelalte PUZ-uri de sector pentru că de fapt este aceeaşi problemă”, a mai afirmat primarul Nicuşor Dan.

