Unul dintre cei mai importanți comandanți iranieni, lichidat de SUA. Ali Hosseini era mâna dreaptă a infamului Qassem Soleimani

Ali Hosseini, un comandant de teren al Liwa Fatemiyoun, un grup terorist șiit afgan, susținut de Corpul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), a fost ucis într-un bombardament american.

Mai multe surse din zona Orientului Mijlociu au răspândit informația lichidării lui Ali Hosseini, comandant iranian responsabil formarea și operarea mai multor facțiuni militare radicale apărute în ultimii ani în regiune.

Lichidarea sa a avut loc în timpul bombardamentelor efectuate vineri, 2 februarie, de Forțele Aeriene ale Statelor Unite asupra pozițiilor grupării teroriste din apropierea orașului Deir ez-Zor din Estul Siriei.

Liwa Fatemiyoun este o miliție șiită afgană formată în 2014 pentru a lupta în Siria de partea guvernului sirian condus de Bashar al-Assad. Scopul oficial desemnat al grupului este apărarea altarului lui Zaynab bint Ali și lupta împotriva „teroriştilor takfiri” din Siria, care includ și Statul Islamic, grupare teroristă aflată în conflict deschis cu Iranul.

Miliția afgană coordonată de Ali Hosseini este finanțată, antrenată și echipată de Corpul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) și luptă sub comanda ofițerilor iranieni. Atât Brigada Fatemiyoun, cât și guvernul iranian își minimalizează relația, în ciuda coordonării clare și a operațiunii brigăzii sub auspiciile IRGC. Liwa Fatemiyoun este, de asemenea, strâns asociată cu Hezbollah Afganistan.

Ali Hosseini era un personaj detastat în Siria din cauza atrocităților comise împotriva populației și a bombardamentelor ordonate împotriva obiectivelor civile.

