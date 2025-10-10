Cum a ajuns Qatarul să deschidă o bază militară în SUA. Avioane de vânătoare F-15 și piloți qatarezi vor fi găzduiți la Mountain Home în Idaho VIDEO

Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 20:22
Cum a ajuns Qatarul să deschidă o bază militară în SUA. Avioane de vânătoare F-15 și piloți qatarezi vor fi găzduiți la Mountain Home în Idaho VIDEO
Cum a ajuns Qatarul să deschidă o bază militară în SUA FOTO X/@FoxNews

Secretarul de război Pete Hegseth a anunțat vineri că Pentagonul a fost de acord să găzduiască o nouă bază a Forțelor Aeriene Qatareze în Idaho, afirmând că națiunea a jucat un „rol esențial” în asigurarea acordului de pace din Gaza, scrie Fox News.

Hegseth a făcut anunțul în timpul unei ceremonii de sosire la Pentagon, cu onoruri sporite, pentru ministrul Apărării din Qatar, Saoud bin Abdulrahman Al Thani.

„Astăzi, anunțăm o scrisoare de acceptare pentru construirea unei instalații a Forțelor Aeriene a Emiratelor Qatareze la Baza Forțelor Aeriene Mountain Home din Idaho”, a declarat Hegseth.

Noua bază va găzdui avioane de vânătoare și piloți qatarezi de F-15, permițând operațiuni comune de antrenament cu forțele americane. Locația va „îmbunătăți antrenamentul nostru combinat, va crește letalitatea și interoperabilitatea”, a spus Hegseth.

El a adăugat că proiectul reflectă profunzimea parteneriatului de apărare dintre SUA și Qatar și a mulțumit Qatarului pentru implicarea sa în recentele eforturi diplomatice.

„Ați fost o parte esențială a ceea ce s-a desfășurat în Gaza, un moment istoric”, a spus Hegseth. „Suntem recunoscători pentru parteneriatul puternic pe care îl avem, pentru modul în care ne sprijiniți trupele la Al Udeid, Excelență, pentru linia de comunicare pe care am avut-o împreună.”

Al Thani a reiterat același mesaj, numind acordul de pace din Gaza o „realizare istorică” care demonstrează „ceea ce se poate realiza atunci când națiunile noastre lucrează împreună”.

Președintele Donald Trump a anunțat miercuri, 8 octombrie, că Israelul și Hamas au convenit asupra unui armistițiu, acordând credit Qatarului, Egiptului și Turciei pentru rolurile lor în medierea acordului.

Până vineri, Israelul și Hamas au convenit asupra primei faze a planului de pace, care prevede eliberarea tuturor ostaticilor și retragerea trupelor israeliene din cea mai mare parte a Gazei.

„Nimeni altul decât președintele Trump nu ar fi putut realiza pacea – ceea ce credem că va fi o pace durabilă – în Gaza”, a declarat Hegseth vineri.

Ce vrea ministrul Sănătății să verifice în vizitele neanunțate din spitale: „Nu va fi mâncarea de data asta"
Ce vrea ministrul Sănătății să verifice în vizitele neanunțate din spitale: „Nu va fi mâncarea de data asta”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, 8 octombrie, în cadrul emisiunii UPDATE POLITIC, difuzată de Ziare.com, că intenționează să efectueze vizite neanunțate în...
Alexandru Rogobete dezvăluie presiunile cu care s-a confruntat în primele 109 zile ca ministru al Sănătății
Alexandru Rogobete dezvăluie presiunile cu care s-a confruntat în primele 109 zile ca ministru al Sănătății
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit vineri, 10 octombrie, în cadrul emisiunii UPDATE POLITIC, găzduită de Ziare.com, despre presiunile și provocările pe care le-a simțit în...
