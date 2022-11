Fanii din Qatar le-au dat o replică dură germanilor după gestul cu mâna la gură

Germania a protestat înaintea primei partide din grupă, cea cu Japonia.

La poza oficială de grup dinaintea partidei din grupa E, jucătorii germani şi-au acoperit gura cu palmele, protestaând astfel faţă de interzicerea banderolelor ”One Love” care urmau să fie purtate de căpitanii unora dintre echipele calificate la turneul final.

Şi protestul a mers mai departe, fiind vizibil şi în tribuna oficială a partidei, acolo unde ministrul german de interne, Nancy Fraeser a purtat banderola ”One Love” şi s-a aşezat chiar alături de preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Acum, la meciul Germaniei cu Spania, a venit replica celor din Qatar. Suporterii și-au dus mâna la gură și au afișat poze cu Mesut Ozil.

Ozil s-a retras din fotbalul internațional în 2018, acuzând federația germană de rasism și delipsă de respect, spunând: "Sunt un german când câștig și un imigrant când pierd".

