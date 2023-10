Gest impresionant după victoria carierei. Ce-a făcut câștigătoarea de la WTA Zhengzhou VIDEO

Jucătoarea chineză de tenis Qinwen Zheng a câştigat duminică turneul WTA 500 Bank of Communications Zhengzhou Open.

Qinwen Zheng (21 de ani, locul 24 WTA) a învins-o în finala turneului de la Zhengzhou pe cehoaica Barbora Krejcikova (27 de ani, locul 18 WTA). Zheng s-a impus în trei seturi, cu scorul de 2-6, 6-2, 6-4, după un meci disputat pe durata a două ore şi 26 de minute.

Este al doilea titlu câştigat în 2023 de Qinwen, care s-a mai impus şi la Palermo, în iulie. Qinwen Zheng este şi campioana en-titre a Jocurilor Asiatice, titlu câştigat în urmă cu două săptămâni.

Zheng a sărbătorit victoria carierei (primul său trofeu WTA 500) cu un moment artistic, delectându-i pe spectatori cu calitățile sale muzicale.

Qinwen Zheng started singing to celebrate her 1st ever WTA 500 title in Zhengzhou.

This is not a drill.

Sing your heart out, Queenwen. 🥹❤️ pic.twitter.com/RocRm91d1i