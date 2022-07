ACADEMIA PRIMITIVĂ și secretul nașterii sale - Quantismul. După M-AEIOU-tică a fost creat instrumentul “ACA-DEMIC” (ACI DEMOnstrează!)

Marele val transformator dintre anii 500 și 300 i.Hr., din Grecia, dar și din India (Buddha) sau China (Confucius, Lao Tze) își găsi tocmai în Grecia realizarea maximă, care prin înalta cunoaștere aplicată în știință, democrație, artă, sport și legislație își schimbă pentru totdeauna conturul civilizației care avea să vină. Mai mult, după 1.500 de ani, în Europa încă mai bântui ecoul său prin Renaștere, Clasicism și Iluminism, ba chiar Romantism. Ce s-a întâmplat? Elenismul, în special, cel Alexandrin descoperi că grecismul atât de venerat nu era unic și că în Oicumena linguistică există cel puțin o altă limbă la fel de prolifică, poate chiar mai mult, și că cele două limbi fură concepute pentru a decodifica împreună Marile Mistere ale Lumii. Pentru a clarifica cele două realități, grecii le-au atribuit două adevăruri distincte, unul ETHIMOS (Etimologia) și altul ALETHEIA (Adevăr demonstrabil). De ce acesta din moment ce Adevărul este unul singur?

Între timp să vedem care este cealaltă limbă misterioasă? Ea este încifrată în cuvântul ALETHEIA și nu este alta decât limba LATINA. În greacă “lathein” înseamnă ascuns (latitante), misterios, încifrat (codificat în litere). Acesta marele secret rămas un mister pe care putini i-l cunoșteau iar cei trei mari iluminatori Socrate, Platone, și Aristotel se puseră în mișcare pentru a-l realiza. Socrate redescoperi “Maieutica” (M-aeiuo-tica, Platone inventă “Academia” iar Aristotel “Organon-ul” Organizarea Cunoașterii.

Cum a luat naștere prima academie a lumii

Aletheia era diferită de Etimologie, fiind mai tehnică și mai concretă, pe deasupra era multi-conexională, reprezentând ”T”-ul Măsurii, acel Teknè ce năștea din LITERA și imprima LATura și, LATitudinea, lucrurilor. Era Marea TEH-NIKA. Cu acest “T” aveai asigurată Victoria Nike (gr.). Cum în antichitate nu existau computerele singurul “computer - ordinator” existent era Cuvântul (semantismul linguistic) și de aceea grecii antici introduceau în denumirile lucrurilor, și ale persoanelor, caracteristici esențiale. Se pare că numele lui Platon nu vine de la “spate larg” ci ar fi în relație cu atributul latin: P-LATON -> LATON = LATIN. De altfel, în Dialogurile lui Platon se amintește despre ATLAntide în care rădăcina “TL” nu este alta decât inversul “LT”. Ideea era că alfabetul fenician, la fel ca pasărea Phoenix, renaște din propria cenușă, o cenușă împrăștiată la începuturi, în nordul Mării Negre, în Dunăre și Carpați, acolo unde fură originile grecilor și ale latinilor descendenți din vechea Reminiscență.

În vremea lui Platon se vorbea prea mult și fără un criteriu și de aceea Maestrul decise să treacă de la Dialog la Trialog introducând al treilea element - Criteriul. Institui, prin urmare, prima Academie a lumii, se zice într-un loc verde în nordul Atenei numit Academea. Marele gânditor al lumi antice nu putea să pună numele marii sale instituții, opera vieții sale, după numele întâmplator al unei zone de tufișuri. Conform tradiției trebuia neapărat să fie inclus în numele construcției scopul și intențiile sale care să rămână în veci și după arderea vreascurilor boscheților. Cuvântul Academia o Academos, deci codifică următoarele; ACADEMIA = ACA+DEM(ia) în care ACA înseamnă Aici sau Aci, dar și Acum, iar DEM vine de la DEMOnstrare. În sinteză ACA-DEMIA este locul în care: “AICI și ACUM” trebuie să DEMONSTREZI, altfel nu intri. Iată de ce pe frontonul Academiei era scris; “Nimeni nu intră aici dacă nu este geometru”. Geometria este de fapt cea mai perfectă formă de demonstrație. Literele însăși sunt cea mai pură formă de geometrie, iar vocalele maeioutice geometrice și geometrizante sunt un vehicul excelent de ordinare a Minții. Argumentația, ARGU-MENT = ORGAnizarea MINȚII, mai ales dacă se utilizează ARGUTIA adică Organizarea Priceperii, (vezi Argonauții).

Acel “ACA”, de fapt AICI sau ACI, este mult mai profund decât ne putem imagina, fiind Alfa și Omega tuturor lucrurilor adică CERCUL și TRIUNGHIUL prin care se realizează Triangulația, “A” fiind Triunghiul iar “C” Cercul. Nu întâmplător în zonă își duse traiul unul numit Pitagora care pregătise terenul.

Iată deci cum Platon prin instituirea Academiei și a Instrumentului ei a pus ordine în lumea Ideilor.

Dar oare se termină totul aici? Acel “Aca” din ACA-demia este doar un atribut complementar spațial? Nu, este tocmai instrumentul interpelat al Căutării, iar litera “C” întruchipează toate interogativele precum; CE, CINE, CUM, CÂND, CÂT, CARE, CUI, CÂȚI etc. La fel se prezintă și precizările operative: ACUM, AICI, ACOLO, DINCOLO, DINCOACE, ACEȘTA, ACELA, ACEIA, CELĂLALT, CEILALȚI, etc. Punerea neîncetată a acestor întrebări Quantifică Cunoașterea, omul devenind mai “academic” ajungând la CAUZE iar prin acestea la CONȘTIINȚĂ, “C” transformându-se în “Q” Quantistic. Academia era și este locul Quantificări Realității și Adevărului.

Interogativ asemănătoare Platon le-a pus și în Republica când descrie Utopia ca locul TOPOS (gr.) generator de TOPOlogie, ETAPOlogie și TIPOlogie corespunzător celor trei întrebări: UNDE, CÂND și CUM? (Vezi cartea autorului, Vasile Droj, Utopia Concretă). În Egiptul antic seria întrebărilor academice interogative Cârligul marii interogații în formă de “C” și “?” precum și biciul erau cunoscute și aplicate. Faraonii erau “academici”.

Întorcându-ne la oile noastre ne întrebăm cât de mult ne-ar folosi astăzi la nivel de masă această descoperire dacă oamenii ar folosi “metoda academică originară” iar în tot ceea ce fac ar fi mai calculați și criteriați. Cifrele P.I.B.-ului ar fi mult mai bune iar acel “merge și așa” nu mai merge căci băbește nu se nimerește ci numai academicește. Această “venă auriferă” de “măsurabilitate Quantistică” bine elaborată în formule și ecuații eficiente ar fi de mare folos în viața politică și un redutabil instrument instituțional. Iar dacă acum 2.500 de ani doar într-un singur oraș, Atena, existau zeci de scoli filosofice, iar azi în întregul Occident nu avem, atunci de ce să nu facem una la București, că și asa totul este pregătit: Marea Casă a Poporului, Universalionul. Universailes-ul adiacent, Jocul de lumini și apă a fântânilor arteziene, dar mai ales extraordinarul software al Noii Cunoașteri Universale. Primarul Capitalei ar face bine să studieze Zona și să pregătească băncile.

In 1988, cu ocazia participarii la unui Congres Mondial de Antropologie din Yugoslavia, am ajuns in Italia, Roma, unde in prezent sunt editor, scriitor si cercetator transdisciplinar. In acest sens am creat o noua filosofie pentru nevoile secolului XXI numita "Universologia", o sinteza a vechii cunoasteri, impletita cu cea moderna. In 1990, la Bucuresti, aceasta a fost costituita ca Fundatia Universologia, iar in Italia ca Asociatia Cultural Spirituala "Universologia". Au urmat apoi o serie de publicatii si participari la congrese si conferinte nationale si internationale. Excesiva mea cercetare in cunoastere a dus la creatia a numeroase articole originale care sunt acum disponibile publicului larg.

