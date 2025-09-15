Ștefan Frangulea (Electrica) la Quarterly Report: „Ne apropiem de 4 milioane de utilizatori în rețeaua noastră, pentru că se dezvoltă orașele, cu noi cartiere, noi fabrici”

Ștefan Frangulea, CFO al Grupului Electrica, a participat la cea de-a noua ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companiile listate la BVB, marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc pe data de 9 septembrie. În contextul unui an complicat pentru piața de energie din România, înainte și după liberalizarea prețurilor din sector, Frangulea a detaliat rezultate pozitive pentru firmă, investiții noi, dar și modul în care compania se raportează la oportunitățile venite din partea grupurilor diferite de consumatori pe care îi gestionează.

Electrica a înregistrat un profit net, în primul semestru, de patru ori mai mare față de anul trecut și un profit pre-taxare, care a depășit în premieră pragul de 1 miliard de lei. „Suntem cel mai important operator integrat în piața de energie, fiind cel mai mare distribuitor din țară. Ca locuri de consum pe furnizare, al doilea furnizor important în țară și, prin proiectele pe care le dezvoltăm pe energie verde, adică a patra verticală a grupului, acum am refăcut și avem toate segmentele din energie, cu distribuție, furnizare, servicii energetice și producție”, a relatat Ștefan Frangulea încă de la începutul prezentării făcute pe scena Quarterly Report.

Frangulea a oferit mai multe detalii și despre DEER (Distribuție Energie Electrică România SA), care distribuie energie în 18 județe din 41. „În general, investitorii și Agenția de rating Fitch ne consideră un business de distribuție, pentru că, în vremuri normalizate, astfel generăm cam 70-80% din EBITDA. Dincolo de cifre, ca performanță aș menționa că ne apropiem încet-încet de 4 milioane de utilizatori în rețeaua noastră. Acest nivel tot crește pentru că se dezvoltă orașe, noi cartiere, noi fabrici. Iar prin accesul la rețea, conectăm noi utilizatori, având totodată un mare focus pe investițiile în rețea, care permit transformarea operatorilor de distribuție în companii mai flexibile, mai digitalizate, ceea ce facilitează întreaga transformare a sectorului energetic, la nivel european în RePower EU”, a precizat acesta.

În ceea ce privește segmentul de producție, proiectele actuale operaționale sunt Vulturul și Stănești. „Satu Mare 2 va fi pus în curând în producție. Practic, proiectele cu care am mers și în luna iulie către investitorii de pe piața europeană sunt cele cu am atras o emisiune de bonduri de 500 de milioane de euro. Principalele proiecte sunt fotovoltaice, dar avem și un proiect eolian-terestru. Foarte importantă e partea de stocare pe baterii: practic, la ora actuală ne uităm pe toate proiectele, inclusiv cele existente de producție, să facem baterii behind the meter (n.r. baterii instalate după contor, folosite pentru autoconsum și reducerea facturii), deși avem și niște proiecte de baterii stand alone (n.r. baterii independente, conectate direct la rețea, nu la o centrală anume). E foarte important pentru a putea balansa producția de energie verde, care e impredictibilă, și pentru a putea să optimizăm cheltuielile din zona de piață de echilibrare”, a mai sesizat Frangulea.

Cum a decurs emisiunea de obligațiuni verzi, pentru Electrica

Așa cum a menționat oficialul Electrica mai sus, în luna iulie, compania a realizat o emisiune de obligațiuni cu scopul de a-și finanța proiecte de producție de energie. „Este prima emisiune de nivelul acesta, cea mai mare emisiune de obligațiuni, de euroobligațiuni verzi ale unei companii non-bancare. Destinația este legată strict de aceste proiecte de producție de energie verde și baterii, care a fost primită cu un succes, peste 11 ori suprasubscrisă și ne-am bucurat că în momentul închiderii am închis pe o rată de dobândă mai mică decât rata obligațiunilor suverane din momentul respectiv, din ziua respectivă, ale Statului Român”, a mai detaliat CFO-ul Electrica.

În ceea ce privește situațiile la nivelul semestrului I, compania a înregistrat un profit de 4 ori mai mare decât cel bugetat, care a venit ca un rezultat al mai multor elemente. „Noi suntem în general și destul de precauți și ne temem de volatilitatea piețelor, dar am beneficiat de un context în care veniturile au crescut, veniturile operaționale au crescut cam cu 24%, în vreme ce cheltuielile operaționale, prin eforturile noastre de a le ține sub control și de a le optimiza, au crescut cu doar 17%. Și de aici avem acest impact de profitabilitate. Practic, la nivel EBITDA am depășit un miliard de lei la șase luni. Este o cifră care acum niște ani se realiza anual. Este pentru prima dată de la listare când reușim să avem profitabilitatea la acest nivel”, a declarat Ștefan Frangulea, pe scena Quarterly Report.

Majorarea profitabilității Electrica este strâns legată de cea a veniturilor, în contextul creșterii energiei distribuite, cu 4% față de prima parte a anului trecut. Creșterea tarifelor de distribuție a fost în linie cu ordinele ANRE, cu 12,5%, a mai precizat Frangulea. Electrica a avut însă o majorare a veniturilor și în zona de furnizare, pe fondul unor cantități mai mari de energie livrate în piața de retail, cuplate cu metodologia prețului din schema de sprijin a Statului Român. Practic, creșterea costului de achiziție a energiei la care se adaugă marja de furnizare a determinat o creștere a veniturilor, a mai explicat oficialul. Compania a încasat mai mulți ani anul acesta din cheltuielile de echilibrare legate de schema de sprijin, înainte de liberalizarea pieței care a avut loc în luna iulie. „În trecut era o problemă cu recunoașterea acestor cheltuieli, dar avem aceste rezultate pe care le-am punctat, iar datoria netă e în ușoară creștere tocmai în contextul în care avem și aceste proiecte cu care avansăm. Pe de altă parte, din prefinanțarea schemei de sprijin, am încasat cam 430 de milioane în prima parte a anului, de la stat. Mai sunt niște sume de încasat, dar suntem în dialog cu statul și avem încredere că aceste sume, până în orizontul anului viitor, vor fi recuperate”, a clarificat Frangulea.

Pentru acționarii Electrica, urmează o perioadă de randament, odată ce se reduce îndatorarea cauzată de plafonarea prețurilor la energie de până în iulie 2025

Ștefan Frangulea a asigurat acționarii Electrica de o nouă perioadă de yield share, adică de distribuire a randamentelor printre acționari, odată ce se va reduce gradul de îndatorare al companiei aferent schemei de sprijin și, cu ajutorul proiectelor de producție în creștere, se va definitiva un mix energetic care să sporească profitabilitatea.

În ceea ce privește relația cu consumatorii, întrebat, în cadrul evenimentului, care este relația consumatorului român cu energia regenerabilă și ce contează în momentul de față mai mult, între preț și sursa energiei, Frangulea a ținut să facă o distincție între categoriile de consumatori. Potrivit acestuia, în segmentul de retail, prețul este cu siguranță factorul cel mai important, însă există și o categorie de consumatori, mai puțini în România, care urmăresc consumul de energie verde. În rest, a explicat acesta, energia regenerabilă devine o prioritate majoră mai ales în cazul clienților industriali, în cazul grupurilor multinaționale, unde directivele de la conducere țintesc tocmai spre consumul de energie cu certificate verzi.

Puteți urmări prezentarea completă și Q&A-ul pentru Electrica, alături de celelalte prezentări, discuții și intervenții din cadrul celei de-a noua ediții a Quarterly Report, mai jos:

