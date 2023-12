Alexandru Bonea (Meta Estate Trust) la Quarterly Report: ”Am avut o creștere cu 90% față de aceeași perioadă a anului trecut”

Alexandru Bonea, CEO-ul Meta Estate Trust, a vorbit în cadrul celei de-a doua ediții a Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB despre parcursul companiei pe care o conduce și despre investițiile în proiecte imobiliare.

Alexandru Bonea a pus bazele afacerii sale în 2020, în plină pandemie, când a sesizat o oportunitate chiar într-un moment în care incertitudinea trona asupra economiei românești și globale.

”Istoria începe în 2020, în plină pandemie, când am văzut oportunitatea de a instituționaliza activitatea de investiții imobiliare. La un an de atunci am înființat compania și la încă un an am reușit să ne listăm cu succes pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Până acum avem peste 15 investiții din care am făcut și exit cu succes, însumând un total de peste 35 de milioane de euro. Anul acesta ne-am îndeplinit întregul obiectiv de profitabilitate în doar primele 9 luni, ceea ce înseamnă o creștere cu 90% față de aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile noastre sunt în creștere cu 35%, pe când cheltuielile au crescut doar cu 8%. Într-un context de piață nefavorabil, în care piața a stagnat, noi am reușit să performăm”, a explicat CEO-ul Meta Estate Trust.

Alexandru Bonea a vorbit și despre beneficiile pe care le au investitorii și dezvoltatorii și despre lucrurile care fac diferența.

”Modelul nostru propune o punte între piața imobiliară și piața de capital. Concret, noi oferim dezvoltatorului o nouă sursă de finanțare, iar investitorului din piața de capital îi oferim randamentele atractive ale pieței imobiliare. Diferențiatorul nostru este strategia investițională. Folosim un mix de tipologii investiționale care împreună conturează un portofoliu echilibrat și adaptabil la ciclurile pieței imobiliare.

Investitorilor din piața de capital le oferim randamente investiționale din întreaga plajă a pieței imobiliare. Modelul nostru de business urmărește venituri atât din activitatea de dezvoltare, achiziție și revânzare de apartamente, cât și din închiriere pe termen lung și scurt. Toate acestea cu riscuri minimale, atent analizate și bine gestionate. Ținând cont că suntem o companie publică, investiția este lichidă și lipsită de barierele de capital implicite ale investițiilor imobiliare.

Dezvoltatorilor le oferim în primul rând acces la o nouă sursă de finanțare. Utilizarea instrumentelor din piața de capital este pentru majoritatea dezvoltatorilor o activitate mult prea îndepărtată de modelul lor de afaceri. În schimb, nevoia de finanțare este astăzi poate mai mare ca niciodată. Prin Meta Estate ei pot beneficia la acces la capitalul nostru agregat din piața de capital pentru a-și finanța proiectele imobiliare și astfel scala activitatea”, a declarat Alexandru Bonea.

Mai mult, a enumerat investițiile reprezentative din cele peste 50 de proiecte imobiliare bifate de la înființarea companiei.

”Am investit în peste 50 de proiecte imobiliare de când ne-am înființat. Ca investiții reprezentative, pot vorbi despre The Level Apartments și Infinity Nord. Sunt două dezvoltări imobiliare din nordul Capitalei, în asociere cu dezvoltatorul Redport Capital. Împreună vor avea peste 1900 de apartamente și peste 15.000 de metri pătrați de spații comerciale. Tocmai ce am anunțat exitul cu succes din faza a doua a proiectului The Level Apartments și două noi investiții în faza a treia a aceluiași proiect și prima fază a proiectului Infinity Nord.

Resortul de 5 stele în asociere cu Rock Holding din Poiana Brașov tocmai ce a anunțat semnarea unui parteneriat strategic cu faimosul brand brand hotelier Kempinski. Dezvoltarea va avea peste 120 de camere ce vor fi operate în regim hotelier alături de o serie de alte facilități.

Am investit și în piața de proiecte boutique high-end din centrul Capitalei. Ca investiții reprezentative putem vorbi de NOA Victoriei, în asociere cu dezvoltatorul Noa Residence, și de proiectul din Ion Dragalina nr. 21, din zona Cotroceni, în asociere cu APX Immo”, a exemplificat Alexandru Bonea.

CEO-ul Meta Estate Trust a explicat și în ce constă strategia de remunerare hibridă a acționarilor.

”Suntem prezenți pe toate nivelurile de dezvoltare a pieței imobiliare, urmărim cu atenție o diversificare a surselor de venit, o expunere geografică în diferite zone din România, precum Brașov, Sibiu și București, și proiecte expuse la diferite categorii de consum. Folosim un mic de finanțări, de la equity, obligațiuni corporative, până la finanțări bancare, și ținem la cei care merg alături de noi, dar ținem și la compania noastră. Am optat pentru o strategie de remunerare a acționarilor hibridă, ceea ce însemnă că tu, acționar Meta, vei primi atât acțiuni gratuite, cât și dividende numerar”, a concluzionat Alexandru Bonea.

Alexandru Bonea a răspuns de asemenea la trei întrebări referitoare la formatul conferinței, realizările din 2023 și provocările ce se văd la orizont, în 2024.

Cum vi se pare formatul Quaterly Report?

Alexandru Bonea: Mi se pare un format foarte bun. Cred că acest tip de evenimente la care aducem împreună atât emitenți de la bursă, cât și investitori din piața de capital. E un lucru foarte bun care va trebui să continue și anul viitor fiindcă este dificil și complicat pentru companii în general să comunice cu investitorii din piața de capital, dar în același timp este foarte important. Deci formatul Quaterly Report mi se pare foarte bun și va trebui continuat cu siguranță.

Care este principala realizare a companiei dumneavoastră în anul 2023?

Alexandru Bonea: Cred că cel mai important aspect de menționat pentru trimestrul trei este că am reușit să ne îndeplinim întregul obiectiv de profitabilitate în doar primele nouă luni, ceea ce înseamnă o creștere cu 90% față de aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile noastre totale sunt în creștere cu 35%, iar cheltuielile totale au crescut doar cu 8%.

Care este provocarea numărul 1 pentru anul 2024?

Alexandru Bonea: Să fim foarte atenți la dinamica contextului economic, să putem reacționa rapid fiindcă nu știu dacă mai degrabă vom putea estima ceea ce se va întâmpla, dar să avem această viteză de reacție pe care am avut-o și în anul 2023 și sunt sigur că vom reuși să facem acest lucru.

