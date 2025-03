Alexandru Chiriță (Electrica) la Quarterly Report: „Văd un dividend stabil probabil după ce se termină perioada de „criză”, în care ieșim din schema de compensare”

Alexandru Chiriță, directorul general al Electrica, a fost prezent la cea de-a șaptea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companiile listate la Bursa de Valori București, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc luni, 3 martie, la ONE Tower. Printre altele, acesta a spus că Electrica ar putea regândi politica de dividend după expirarea schemei de plafonare-compensare a facturilor la energie.

Într-un context în care piața este în continuare volatilă, iar Guvernul a prelungit cu încă trei luni schema de compensare a facturilor la energie electrică, directorul Electrica dă asigurări că întreprinderea este stabilă.

„Am spus că poate este cazul să avem o abordare diferită pentru data viitoare. La finalul anului trecut am efectuat un studiu de percepție, din care au reieșit o serie de aspecte pe care am putea să le îmbunătățim. Ca să vin în sprijinul dumneavoastră, aș începe cu întrebările dumneavoastră sau care ar fi așteptările pe care le aveți de la noi în aceste prezentări. Bineînțeles, noi am pregătit o prezentare, dar am observat că interesul este din ce în ce mai scăzut, iar atenția se reduce din ce în ce mai mult și vom încerca să fim ceva mai interactivi, să fim mai deschiși. Credem cel puțin că transparența este foarte importantă, mai ales într-un sector care vine cu foarte mult provocări.

Chiar dacă, din perspectiva mea, situația pe piața de energie este stabilă, totuși sunt o serie de întrebări pe care toată lumea le are. Toată lumea privește cu oarecare incertitudine viitorul și aș vrea să vă ofer puțină liniște cu privire la stabilitatea companiei și la faptul că aceste servicii nu sunt în pericol de a fi întrerupte sau să avem o evoluție absolut spectaculos negativă. Noi sperăm că va fi spectaculos pozitivă și sperăm că, cel puțin pentru investitorii noștri și pentru toată piața în ultimii doi ani de zile, am demonstrat că se pot face lucrurile diferit și că am venit tot timpul cu noi idei de rezolvare a provocărilor perpetue, care nu cred că o să se termine niciodată, pentru piața de energie. Am reușit să menținem, totuși, compania pe un trend pozitiv”, a spus directorul companiei în deschiderea prezentării sale.

Investiții și obligațiuni

Electrica a terminat anul trecut cu o cotă de piață de 15%, în scădere ușoară față de anul anterior, iar energia furnizată s-a diminuat și ea în această perioadă. Pe lângă aceste cifre, directorul Electrica a spus că întreprinderea vrea să emită în această vară obligațiuni verzi de jumătate de miliard de euro.

„Am pus o prezentare descriptivă generală despre cum arată compania în momentul de față. Ne putem uita la 3,5 milioane locuri de consum, o cotă de piață de 15%, față de 16% în 2023, o energie furnizată de retail de 7,6 terawați, față de 7,8 terawați. Nu știu cât de mult aceste informații vă ajută în a înțelege efectiv care este direcția companiei.

Pot să vă spun un aspect care este foarte important pentru noi în 2025 - angajamentul nostru față de ceea ce am promis. În strategia noastră am promis că vom crește producția de energie electrică din surse regenerabile către 1 giga. Ne ținem de această promisiune și, în acest sens, pentru a ne asigura că avem finanțarea asigurată, vom face tot posibilul ca, până la finalul lunii iunie, să emitem obligațiuni verzi de 500 de milioane de euro.

Am avut un model de succes anul trecut în cazul Romgaz, care a făcut asta. Sunt convins că se poate repeta acest model de succes și în cazul energiei verzi și că putem să mergem mai departe cu aceste investiții. Indiferent de incertitudinile, să zicem, geopolitice de la acest moment, nu cred că în mod real, indiferent de rezultatul acestor situații conflictuale, va putea fi afectată în vreun fel viitoarea stabilitate a companiei”, a spus Chiriță.

Directorul companiei a vorbit și despre prețul acțiunii, care a depășit 15 lei după mijlocul lunii februarie. Cotația a scăzut între timp, ajungând la începutul lunii martie la sub 14 lei. Conform unei actualizări din luna septembrie a anului trecut, acționarul principal rămâne statul român, prin Ministerul Energiei, care deține puțin sub 50% din acțiuni.

„Suntem stabili, facem ceea ce am promis că facem, cred că, până în momentul de față, am demonstrat că ne ținem de cuvânt față de investitorii noștri, dar aș vrea să vin către dumneavoastră să vă întreb care sunt așteptările de la noi. Aș vrea să știm, în primul rând, cum am putea să vă prezentăm mult mai bine aceste rezultate; pentru că am observat, deși știm că nu este direct legată, să zicem, evoluția prețului acțiunii imediat la anunțarea rezultatului, că noi am anunțat un rezultat peste bugetul pe care l-am planificat.

Bineînțeles că dacă ne uităm comparativ, 2023 față 2024, rezultatele nu sunt la fel de bune, dar față de ceea ce am promis, respectiv bugetul, le-am depășit. Și, atunci, poate să fie o problemă de piață, prețul acțiunii poate să crească sau să urce - deși este în acest moment la o cotație foarte bună față de unde era în 2022, la mai mult decât dublu, dacă nu mă știu, este undeva la 15 lei față de 6 lei în septembrie 2022. Totuși vreau să găsesc o soluție să vă explic mai bine ceea ce facem. Și asta vine, bineînțeles, din prezentări”, a spus directorul.

Luptă pentru cota de piață

Un participant a răspuns apelului directorului general de a pune întrebări. Din perspectiva unui investitor sau posibil investitor, acesta a vrut să știe ce face Electrica pentru a recupera cota de piață sau pentru a-și menține clientela și, respectiv, nivelul actual de producție și transport.

„ Factorii pentru care cota noastră de piață fluctuează sunt multipli. Putem să luăm în considerare faptul că suntem într-o schemă de compensare și, atunci, simțim întotdeauna - și mai ales pe volume. Un alt motiv poate să fie volumul de energie consumat, care este în afara controlului nostru. În funcție de cât de bine merge economia, consumul urmează acest trend. Și întotdeauna am crezut și tot timpul am spus că e foarte importantă investiția în consumul de energie. El poate să fie sustenabil, dar nu înseamnă că trebuie să fie mic. Cu cât mai mare este consumul de energie responsabil, cu atât înseamnă că și economia merge mai bine. Și atunci trebuie investiți foarte mulți bani în industrie, care să consume energie electrică în aducerea de plus valoare.

Ce facem ca să ne menținem baza de clienți? Putem să ne uităm pe obiectivele strategice corporativ și nu o să trec prin ele, dar putem să observăm și o să menționez aici două lucruri absolut esențiale.

Primul este investiția în rețea, pentru că dincolo de aceste producții de energie electrică care tot intră în funcțiune și vor intra, e foarte important ca rețeaua o să fie modernă. E foarte important să investim în contoare inteligente, e foarte important ca această rețea să devină inteligentă, ca să putem să ajungem la un nivel la care acest consum de energie electrică și ajunge în mod corect și coerent în consumul dumneavoastră.

Și o să vă dau un singur exemplu. În cazul unui imobil ca acesta, există un număr limitat de stații de încărcare pentru mașini electrice și în momentul de față este foarte dificil de folosit de toată lumea, pentru că nu există un sistem clar prin care am putea să permitem acest transfer. Acest lucru se va schimba în viitor și fiecare contor va putea să înregistreze consumul pentru fiecare punct de consum, aferent fiecărui consumator”, punctează directorul companiei.

Măsurarea inteligentă a consumului îi afectează și pe prosumatori, fiind chiar una dintre temele care se repetă în spațiul public în legătură cu cei care produc energie solară pentru ei și pentru rețea.

„Este și una din discuții la statutul de prosumator. Bineînțeles că se fac aceste investiții de prosumatori, ele vor veni cu siguranță în următoarea perioadă cu sistemele de baterii în care se va stoca energia și își va asingura fiecare singur consumul. Totuși, asta nu îi ajută pe cei din jur. Important ar fi să găsim o soluție astfel încât această producție și acest consum să poată fi împărțit și să poată să beneficieze toată lumea de aceste investiții.

Al doilea aspect este digitalizarea. Cred cu tărie faptul că dacă reușim - și vom reuși - să implementăm tehnologiile emergente - și aici mă refer aproape în mod exclusiv la inteligența artificială - în modul în care noi lucrăm, cu siguranță vom asigura o stabilitate a prețului energiei mai jos, pentru că devenim mai productivi pe costuri mai reduse. Și să devenim mult mai buni la ceea ce facem. Lucru care se întâmplă deja. Și în sistemele noastre sunt convins că în sistemele tuturor există acest obiectiv”, a mai spus Chiriță.

Protecția împotriva atacurilor informatice

O altă întrebare a fost legată de un incident informatic, care a dus la căderea rețelei pentru o lună . Participantul la Quarterly Report a vrut să știe ce măsuri a luat Electrica pentru a evita astfel de situații pe viitor.

„Am avut un incident informatic în luna decembrie. Acesta a afectat în mod direct operațiunile administrative ale companiei. Sistemul SCADA (monitorizare, control si achizitii de date – n.r.) de funcționare a sistemului energetic nu a fost afectat. Și e foarte important că acele sisteme de protecție au funcționat. Nu am cunoștință de întrerupere de energie electrică undeva.

Noi am intrat într-o perioadă de readaptare. Nu este ceva absolut excepțional că s-a întâmplat. Noi suntem supuși acestor atacuri în mod constant. Sunt multe, sunt zilnice, sunt mii pe an. La un moment dat, este foarte posibil și întotdeauna trebuie să ținem cont că, indiferent cât de bune sunt sistemele, dacă factorul uman este compromis, atunci se pot compromite foarte ușor și sistemele. Însă pentru asta există o serie de protecții pe care le avem.

Sediul central al companiei și-a revenit cred că la 100% în două, trei zile, pentru că am reușit să izolăm foarte ușor și-am revenit la normal. În cazul celorlalte companii, am fost mult mai prudenți. Pentru că acolo vorbim de foarte multe date, foarte multe sisteme, sunt împărțite în toată țara și atunci trebuie să avem foarte mare grijă cum revenim la normal. Această prudență, bineînțeles, conduce la o întârziere relativă în funcționarea serviciilor ca atare. Totuși, în niciun caz nu cred că au fost întârzieri pe ceea ce înseamnă livrare de energie electrică, pentru că SCADA nu a fost afectat și acolo nu a avut o problemă.

Probabil că au fost întârzieri în sistemul de facturare. Însă, în sistemul de facturare, oricum, ca și întâmplare, urma o întârziere, pentru că s-au făcut niște modificări cu privire la conținut. Deci, oricum, eram într-un proces de refacere”, a spus reprezentantul Electrica.

Directorul companiei a enumerat mai multe măsuri pe care Electrica ar trebui să le ia pentru a evita astfel de efecte negative în viitor.

„Sunt o serie de investiții pe care este obligatoriu să le facem. Și sunt discuții pe care le-am avut și anterior, de exemplu, cu reglementatorul, cu ANRE, care nu a vrut să recunoască aceste investiții. Și a rămas că vor fi recunoscute - și mă refer principal la sistemul de distribuție, că acolo, de fapt, este impactul cel mai mare - decât să fie recunoscute ulterior, pe baza unei solicitări. Nu înțelegem foarte clar momentul de față de ce nu se acceptă acest lucru. Pentru că investițiile în securitate cibernetică sunt semnificative. Noi le facem, dar le facem într-un ritm specific.

În cazul de față pot să vă spun că reacția colegilor mei a fost pe măsură și nu am avut un impact financiar care să fie semnificativ în urma evenimentului. De păzit pe viitor, am mai specificat-o - ceea ce avem ca temere principală este faptul că această tehnologie nouă de inteligență artificială, bineînțeles, comportă cu ea și niște riscuri și trebuie să ne pregătim, în cazul în care avem atacuri semnificative din partea unor astfel de sisteme, să fim pregătiți să putem să izolăm, să refacem totul în cel mai scurt timp și să mergem mai departe”, a declarat Chiriță.

Banii acționarilor

O ultimă întrebare a fost legată de cum va acorda compania dividende. În perioada de volatilitate a pieței de energie, Electrica și-a schimbat politica. În momentul de față, plata dividendelor ar veni din bani luați cu împrumut.

„Politica de dividend a fost schimbată ca urmare a provocărilor pe care le-am avut în piață. Principala provocare pe care o avem este disponibilul de numerar într-un anumit moment. Pe toată perioada aceasta de funcționare a schemei de plafonare, înseamnă că am nevoie de foarte mulți bani ca să pot să supraviețuiesc ca atare în operațiunile curente. Momentan, schema se mai prelungește încă 3 luni. Doar la nivelul perioadei decembrie 2023 - august 2024, sunt peste 1,1 miliarde de lei în proces de decontare. Mai vorbim, probabil, de septembrie 2024 - prezent, probabil de undeva la peste 6-700 de milioane de lei.

Dacă ar fi să fac un efort și să distribui mai multe dividende în momentul de față, îl fac tot din veniturile acționarilor, pentru că sunt nevoit să mă împrumut ca să pot să distribui dividende. Dacă mă împrumut într-un moment ca acesta, când rata de împrumut a companiei este oricum foarte ridicată, dobânzile sunt destul de sus, ar însemna să mă împrumut, să distribui un dividend și, la un moment dat, pe parcurs, să iau din același dividend pe care aș putea să-l distribui ulterior”, a spus Chiriță.

Creșterea acțiunilor

Ulterior, directorul general a amintit că acțiunile companiei s-au apreciat mai mult decât dublu în ultimii trei ani, ceea ce înseamnă că acționarii au putut realiza un profit.

„Da, avem în plan revenirea la situația anterioară, respectiv, de a avea o politică de dividend, de a distribui dividendul la randamentul cu care am obișnuit acționarii, însă trebuie să ținem cont de faptul că am schimbat un pic și modelul.

Aducând producția de energie la nivelul holding-ului, am făcut o promisiune diferită. Am înțeles ce s-a întâmplat până acum, am înțeles că poate să existe evenimente care să nu ne permită să putem să distribuim dividende, dar aducem această producție de energie la nivelul holding-ului, care va asigura o stabilitate mai mare și o previzibilitate mai mare în ceea ce înseamnă dividendele pentru acționari.

Avem un impact semnificativ în ce înseamnă prețul acțiunii - 6 lei în 2022, 15 lei în 2025. Ar trebui să dea suficient confort dacă cineva dorește să-și marcheze o profit sau dorește să intre. Eu cred că în continuare este un moment bun de intrare, dar este decizia fiecăruia ce face. Avem rezultate destul de stabile.

Aș vedea un dividend stabil probabil după ce se termină perioada de „criză”, în care ieșim din schema de compensare, ne întoarcem la un normal, ne întoarcem la o reliberalizare a pieței, pentru a treia oară, probabil. Și știm exact, avem previzibilitate pe ce înseamnă preț în casări și revenim la o funcționare normală”, a spus în încheiere Alexandru Chiriță.

Intervenția acestuia poate fi urmărită în înregistrarea de mai jos, începând cu ora 00:27:00.

Cea de-a șaptea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, a avut loc luni, 3 martie, la ONE Tower.

