Alexandru Filip (Purcari) la Quarterly Report: „Ambiția noastră este să dublăm afacerea până în 2027, pe baza unei creșteri organice”

Alexandru Filip, directorul general adjunct al Purcari Wineries, a participat miercuri, 25 noiembrie, la cea de-a șasea ediție a Quarterly Report, evenimentul dedicat companiilor de la Bursa de Valori București, organizată de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille. Alexandru Filip, care va deveni CEO al companiei în ianuarie, a discutat despre strategia Purcari și țintele pe termen mediu și lung, care includ obiectivul de a ajunge un jucător global în industrie.

În momentul de față, piața vinului este una fragmentată. Această situație oferă o oportunitate de consolidare pentru Purcari, care vrea să înceapă acest proces din regiunea centrală și estică a Europei, a explicat Alexandru Filip.

„Ne propunem să ajungem pe termen mediu și lung un jucător global în industria vinificației, o industrie care este extrem de fragmentată, dar tocmai din aceea, din punctul nostru de vedere, este extrem de oportună o mișcare de consolidare. Noi vrem să începem această mișcare de consolidare la nivelul Europei Centrale și de Est. Considerăm că aici sunt piețe care au o istorie, o tradiție în vinificație și un consum peste media mondială, care ne încurajează să considerăm că putem să dezvoltăm o platformă puternică regională”, a spus reprezentantul firmei.

Strategia de creștere

Ce poate aduce Purcari în fața competitorilor ține de soiurile românești și tradiția din țară.

„Credem, de asemenea, că există în această tradiție și soiuri autohtone care pot să ne diferențieze pe termen lung față de producători internaționali din țări de prestigiu. Credem că putem să fim un exemplu pentru societățile în care activăm de colaborare între țările din Europa Centrală și de Est. Credem că ăsta este un lucru care, de fapt, lipsește în regiune și credem că ar trebui să-l schimbăm. Nu avem doar o ambiție sau un scop pe care noi îl considerăm nobil. Suntem deja în trei țări - România, Moldova, Bulgaria. Avem deja aproape 2.000 de hectare de podgorii, 15 milioane de litri vânduți și 330 de milioane de lei în 2023. Considerăm că avem deja avantajul scalei față de orice competitor local din piețele în care activăm”, a declarant directorul general adjunct al companiei.

În următorii ani, obiectul Purcari este să își dubleze afacerea, ceea ce include și o dublare a dividendului.

„Putem să dezvoltăm un avantaj competitiv semnificativ prin extinderea geografică. Ambiția noastră până în 2027 este să dublăm business-ul la față de cifre din 2023. Deci, față de 332 de milioane de lei în 2023 ne propunem să ajungem la 600 de milioane de lei în vânzări. Vrem să dublăm EBITDA, să avem o marjă net medie de 50% și o profitabilitate semnificativă, cu dublarea dividendului în următorii patru ani. Toate cifrele acestea sunt cifre care presupun o creștere organică. În pofida faptului că ne propunem să ne extindem în două alte țări în următorii trei ani, prognozele pe care le-am făcut se bazează doar pe dezvoltare organică. Deci, tot ce vom obține prin achiziții ar trebui să vină în plus. Avem un amplu program de transformare în derulare cu schimbări de management semnificative care au avut loc deja anul ăsta și care vor continua anul viitor”, a explicat Alexandru Filip.

Rezultate și planuri de viitor

Viitorul director general al Purcari a prezentat și rezultatele de până acum ale firmei, care arată o cifră de afaceri de 96 de milioane de lei în trimestrul al treilea, însemnând o creștere de 6% față de același interval al anului trecut. În primele nouă luni ale anului, veniturile totale ale firmei au ajuns la 262 de milioane de lei, un avans de 4% față de aceeași perioadă a lui 2023. În acest an, toate veniturile provin din activitățile de vinificație.

„Diferența dintre Total Revenues și Core Wine Revenues este dată istoric de investiția pe care am avut-o într-o activitate de reciclare de materiale EcoSmart, un business care a fost întrerupt anul acesta. De aceea, în baza din 2023, la Total Revenues, ea este inclusă și vedeți că procentele de creștere sunt mai mici anul acesta. Dacă ne uităm doar la activitatea Core din vânzarea de vin, avem o creștere la ultimul trimestru de 17%, și de 14% pe tot anul. Vă menționam că avem un obiectiv de marjă brută de 50% pe termen mediu, suntem deja la 47% anul acesta, cu o marjă EBITDA de peste 30% și un profit net în linie cu cel de anul anterior”, arată Filip.

Directorul general adjunct al companiei a spus că firma ia în calcul o creștere medie a cifrei de afaceri cuprinsă între 15% și 20% pe an pentru dublarea afacerii până în 2027. Răspunzând la o întrebare despre modificarea strategiei odată cu schimbarea conducerii, Filip a punctat că este mai degrabă vorba de o aplicare mai rapidă a planului pe care compania îl are deja.

„Strategia care a fost comunicată la începutul lunii octombrie reflectă planul pe care îl avem noi. Vorbim de o creștere profitabilă, ne propunem să dezvoltăm piețe noi. Deși inițial pot fi sub profitabilitatea medie a companiei - care, după cum vedeți, este o profitabilitate foarte bună -, pe termen mediu ar trebui să fie în linie cu profitabilitatea pe care o avem ca țintă. Această creștere este bazată pe modernizarea organizației, atât pe partea de producție, unde noi istoric am excelat, cât și pe partea comercială, partea financiară, partea digitală. Investim foarte mult în digitalizarea companiei, credem foarte mult în digitalizare, credem foarte mult în ceea ce ne oferă digitalizarea din punct de vedere al flexibilității și adaptării la schimbări în tendințele din piață. Acestea sunt direcțiile, nu știu dacă e o schimbare față de ceea ce am anunțat deja, ci mai degrabă o accelerare a execuției”, a declarat reprezentantul Purcari Wineries.

Alexandru Filip a spus că acțiunile companiei au suferit o lovitură după începerea războiului din Ucraina, dar că avansurile înregistrate arată că ar putea fi subevaluate în momentul de față.

„Vă dați seama că sunt implicit subiectiv, dar un reper pentru mine ar fi mai degrabă să vă uitați în trecut decât în viitor. Pentru cei care nu ați urmărit compania, veți vedea că ea a suferit o depreciere semnificativă în urma invaziei rusești în Ucraina, iar de atunci sunt aproape trei ani; performanța companiei a continuat să se îmbunătățească. Ne-am diversificat și mai mult geografic, atât amprenta activelor fizice, cât și a vânzărilor față de momentul respectiv. Însă, în termeni relativi, evaluarea nu și-a revenit încă. Deci, răspunsul meu e clar - suntem subevaluați”, a argumentat viitorul CEO al Purcari.

O întrebare venită din sală a fost legată de un impact negativ pe care seceta l-ar putea avea asupra prognozelor de rezultat ale companiei. Alexandru Filip a profitat de ocazie pentru a detalia modul în care funcționează compania la nivel de vânzări și a subliniat că efectul evenimentelor meteo nefaste este diminuat.

„Seceta este un factor cu care noi, agricultori fiind, trăim în fiecare an, și nu este singurul. La fel de bine putem vorbi de îngheț sau de grindină, care ne afectează pe noi. Noi am făcut previziunile pe o performanță medie sau un randament mediu în fiecare an al diferitelor podgorii. Factorul de care trebuie să ținem cont întotdeauna este că ceea ce vindem într-un an este un mix de producție de vin din ani diferiți. Adică noi în 2024, ca să înțeleagă toată lumea, vindem vinuri albe și roze din recolta 2023, dar vinuri roșii din recolte anterioare. La fel, anul viitor vom vinde vinuri albe din 2024 și recoltă de vinuri roșii din 2023. Deci totdeauna cumva efectul unui an în sine este izolat de efectul de mix”, a explicat Filip.

La finalul prezentării, directorul general adjunct al firmei a venit și cu un mesaj pentru micii investitori de la Bursa de Valori București.

„Cel mai important pentru mine ar fi să citească strategia, să vadă dacă cred în ea, să vadă dacă se identifică cu direcția și cu obiectivele companiei. Noi vom continua să livrăm rezultate și pe termen scurt. Nu cerem niciun fel de păsuire pentru că am demarat un program de transformare, dar este foarte important să înțeleagă direcția pe termen mediu pe care vrea să o ia companie”, a încheiat reprezentantul companiei de vinuri.

Prezentarea integrală a Purcari Wineries poate fi urmărită mai jos, între minutele 30:20 și 41:10.

Întărirea poziției pe piețele consacrate

Alexandru Filip a acordat de asemenea un scurt interviu pentru Ziare.com, în timpul căruia a vorbit despre consolidarea prezenței pe piețele consacrate ale companiei și intrarea pe noi piețe.

Ziare.com: Veți deveni noul CEO Purcari de la 1 ianuarie 2025. Ce aveți în agendă în prima parte a mandatului: continuitate sau schimbări strategice?

Alexandru Filip: Avem în plan să implementăm strategia pe care am aprobat-o în octombrie și pe care am comunicat-o investitorilor noștri. Această strategie vizează atât continuitate, din punct de vedere al excelenței în vinificație, pe care Purcari a demonstrat-o în toți anii aceștia, cât și o transformare a funcțiilor comerciale și digitalizarea companiei, astfel încât să putem să creștem atât profitabil cât și eficient.

Ziare.com: Ați anunțat în toamnă că Purcari urmărește dublarea business-ului în următorii trei ani. De fapt, nu doar a afacerii, ci și a profitului. Ne puteți spune, în câteva cuvinte, cum veți reuși asta?

Alexandru Filip: În mare, este vorba de o dezvoltare a piețelor pe care suntem deja prezenți România, Moldova, Bulgaria, Polonia, China și Statele Unite, cât și despre dezvoltarea unor piețe noi, dezvoltarea unor game noi de produse, care să ne permită să creștem și consolidarea operațiunilor, astfel încât să obținem sinergie operaționale, crescând astfel și profitabilitatea în paralel cu creșterea vânzării.

Ziare.com: Deși Purcari a mai fost la Quarterly Report, dumneavoastră sunteți pentru prima dată aici. Cum vi se pare evenimentul, inclusiv din perspectiva comunicării cu investitorii din sală?

Alexandru Filip: Evenimentul abia a început, deci urmează să văd și restul. Până acum, mi se pare o inițiativă extrem de binevenită. Ne permite să interacționăm direct, nu doar prin prezentări, ci și prin discuții informale cu investitorii noștri sau cu potențiali investitori, mai ales retail, ceea ce e un lucru bun, pentru că de obicei avem ocazia să interacționăm cu investitorii instituționali. Deci, mă bucur să fiu aici, sper să mai am ocazia și altă dată.

Cea de-a șasea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, a avut loc miercuri, 27 noiembrie, la ONE Tower. Peste 53.000 de persoane au urmărit conferința online, iar în sală au fost prezenți fizic peste 100 de oameni. De asemenea, 15 companii de renume au luat parte la ediția 6 a Quarterly Report.

